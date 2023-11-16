آخر موعد للتسجيل بدورات المحكمة التدريبية بكلية الحقوق جامعة عين شمس

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، عبر صفحتها الرسمية “فيس بوك”، بعض التعليمات الهامة بشأن جلسات دورة المحكمة التدريبية لطلاب الفرقة الرابعة ( الشعبة الفرنسية)، للفصل الدراسي الأول العام الجامعي (2024/2023).

دورات المحكمة التدريبية بحقوق عين شمس

وأشارت كلية الحقوق جامعة عين شمس، إلى أن علي الطلاب الذين سددوا الرسوم الدراسية والمحكمة التدريبية التوجيه إلي ادارة المحكمة التدريبية الدور الرابع مبني (أ).

وأوضحت كلية الحقوق جامعة عين شمس ، أن موعد التسجيل في دورات المحكمة التدريبية إبتداءً من يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023، وحتى الخميس 23 يوليو 2023، مشددة علي ضرورة احضار بطاقة الرقم القومي.



وتعتبر جلسات دورة المحكمة التدريبية فكرة عملية تضاهي مشروع التخرج في الكليات العملية، حيث أنها مطلب إلزامي للحصول على الليسانس، حيث يقوم بأدائها الطلاب بأنفسهم بكافة أدوارها سواء كانت قضائية أو نيابية أو محامين وكتابة المذكرات وإلقاء المرافعات.



والطالب يشارك في المحكمة التدريبية بعد إعداده لها وتجهيزه تحت إشراف مدرب متخصص في العمل القضائي والقانوني، الذي يتولى عملية الإشراف على مجموعة من الطلاب، وفي نهاية العام الدراسي يتم عرض عام للقضايا التي تم التدريب عليها.



وتهدف المحكمة التدريبية إلى تأهيل الطالب لممارسة الحياة القانونية العملية سواء في الهيئات القضائية أو غيرها من الأنشطة القانونية الأخرى، كما أن جلسات المحكمة التدريبية يتم بثها عبر موقع الكلية الإلكتروني بحيث يستفيد منها طالب الحقوق في تنمية ملكته القانونية إضافة إلى صقل ثقافة ومهارات الطلاب القانونية.

وكان قد استقبلت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، تاداطومو نيتو، الفنان الياباني، في ضوء زيارتة للكلية وتقديمه محاضرة لطلاب قسم اللغة اليابانية حول الثقافة والفن الياباني، وتحديدًا حول حرفة التذهيب واستخدامها في اللوحات الفنية التقليدية في اليابان، بحضور د. محمد عبدالرحمن عشيبة، المدرس بقسم اللغة اليابانية.

وخلال اللقاء أكدت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، أن كلية الألسن بجامعة عين شمس هي البوابة الرئيسية التى أنشأها العالم الجليل/ رفاعة الطهطاوى، لتمر من خلالها ثقافات العالم إلى الشعب المصري في مختلف المجالات، لاسيمًا الفن والثقافة للشعوب، حيث تعبر الفنون الشعبية عن ماهية الخلفية الحضارية للشعوب وأصولها التى ورثوها عن أجدادهم، وتعد الكلية أيضًا نافذة الحضارة والثقافة المصرية إلى العالم.

وتابعت حديثها مؤكدة أن التعرف عن قرب للثقافات الأجنبية يساهم في رفع مستوى دارسي لغات تلك الشعوب والتعرف عليها بشكل يسهم في رفع مستوى المترجم وصقل خبراته في نقل الترجمات بشكل إحترافي، معربة عن تطلعها لتكرار هذه الزيارة لتقديم المحاضرات والمشاركة في الفعاليات الثقافية التي يقيمها القسم في المستقبل.

وأكدت أن تنظيم الفعاليات الثقافية للقسم بالتعاون مع أصحاب اللغة اليابانية على مختلف المستويات الرسمية والثقافية والفنية يسهم في تعزيز قدرات طلاب الكلية بشكل فعال، مشيدة بمجهودات السفارة اليابانية بالقاهرة في التعاون المشترك بهدف تعظيم الاستفادة من خبرات الجانبين في إعداد خريج متميز قادر على الخوض في سوق العمل بشكل متميز، وقامت بتقديم درع الكلية للفنان الياباني لإسهاماته في إثراء ثقافة طلاب الكلية بالفنون اليابانية.