الثلاثاء.. مؤتمر بجامعة عين شمس حول الحوسبة الذكية ونظم المعلومات

ينطلق المؤتمر الدولي الحادى عشر لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس فى الحوسبة الذكية ونظم المعلومات يوم الثلاثاء 21 نوفمبر، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وإشراف الدكتورة نجوى بدر عميد الكلية ورئيس المؤتمر و الدكتورة رشا إسماعيل نائب رئيس المؤتمر ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

يشهد فاعليات المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين نخبة من الخبراء الدوليين من كبرى الجامعات الدولية في مجالات الحوسبة والذكاء الاصطناعي والاتصالات و الأمن السيبرانى وعلوم البيانات.

ويتناول المؤتمر، أهم الموضوعات فى الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة المرتبطة بالزراعة والطاقة والمياة وغيرها من التطبيقات الهامة المرتبطة بالتنمية المستدامة بالإضافة إلى الموضوعات الخاصة بإنترنت الأشياء والربوتات والأمن السيبرانى وعلوم البيانات واكتشاف المعرفة و تقنية المعلومات الحيوية والمعلوماتية الصحية وهندسة البرمجيات .

وسوف يتم نشر الأبحاث المقبولة والمقدمة فى المؤتمر فى قاعدة البيانات الدولية Scopus و يتم نشرها على IEEE.

وكان قد أعلن الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة تقدم تصنيف كلية التجارة جامعة عين شمس عالمياً، ليحقق 118% عام 2023 ، ليصبح فى فئة Excellent Business Schoolوفقاً للتصنيف العالمى Eduniversal Business Schools Ranking ، وذلك ضمن أفضل 1000 كلية إدارة أعمال، على مستوى 153 دولة.

كلية التجارة جامعة عين شمس

وشهد التصنيف العالمى لكلية التجارة جامعة عين شمس تقدماً ملحوظاً فى السنوات السابقة، حيث تقدم من 44% فى عام 2016، ليقفز إلى 115% فى عام 2018، ثم 116% فى عام 2022، ليكون 118% فى عام 2023.

وكانت قد تنظم جامعة عين شمس معرضا لتسويق منتجات الكليات بالجامعة على مدي يومي ١٣ و١٤ نوفمبر الجارى، بهدف تعزيز التواصل والتفاعل مع المجتمع المحلي.

وقالت الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس جامعة عين شمس، إن المعرض يسعي لتعزيز التواصل والتفاعل بين الكليات والمجتمع المحلي، وتعزيز روح ريادة الأعمال والابتكار بين طلاب الجامعة.

وأكدت الدكتورة غادة فاروق خلال تصريحاتها لـ صدى البلد أن المعرض سيشمل مجموعة متنوعة من المنتجات التي تم إنتاجها بواسطة طلاب الكليات وسيتم عرض منتجات مثل الحرف اليدوية، والمنتجات الغذائية، والمنتجات الزراعية، والمنتجات التقنية، والتصاميم الفنية، والمزيد.

ويهدف المعرض إلى تعزيز الوعي بأهمية الابتكار وريادة الأعمال بين الطلاب، وتشجيعهم على تطوير وتسويق منتجاتهم الخاصة.

كما يعتبر المعرض فرصة للكليات لعرض قدرات طلابها ومهاراتهم وتعزيز التواصل بين الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وأفراد المجتمع المحلي.

وأكدت الدكتورة غادة فاروق، أن هذا المعرض يعكس تفاني الجامعة في تطوير قدرات طلابها وتعزيز روح الابتكار والريادة، ويعزز الروابط القوية بين الجامعة والمجتمع المحلي. تأمل الجامعة أن يكون المعرض فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وخلق فرص جديدة للشباب الطموح.