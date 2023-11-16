جمال شقرة: مصر علاقتها بفلسطين وثيقة للغاية من قبل وجود الكيان الصهيوني|فيديو

قال الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث و المعاصر، إن مصر علاقتها مع القدس وفلسطين وثيقة للغاية، من قبل قيام الكيان الصهيوني، مؤكداً أن علاقة مصر و القدس بدأت منذ التاريخ المصري القديم.

جمال شقرة:محاولات الضغط على مصر لإستقطاع سيناء من مصر هي محاولات قديمة



وأضاف “شقرة”، خلال لقائه مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن لا حديث حول مشروع تهجير الفلسطينيين واستقبالهم في سيناء.



وتابع أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر "أن تهجير الفلسطينيين يعني تصفية القضية الفلسطينية".