عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مد باب الاشتراك في معرض القاهرة الدولي للكتاب حتى يوم 26 نوفمبر الجاري

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

قررت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 55، مد باب الاشتراك أمام دور النشر حتى يوم 26 نوفمبر الجاري، لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الدورة المقبلة من المعرض، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدما لم يتمكن البعض منهم الاشتراك لمشاركاتهم في معارض خارج البلاد خلال الأيام الماضية.

وكان قد تم  فتح باب الاشتراك أمام دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، وكذلك المؤسسات، للاشتراك في الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، 10 أكتوبر الماضي، وغلقه أمس 15 نوفمبر. 

وكانت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض قد اختارت عالم الآثار الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض في دورته الجديدة، كما اختارت الكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الأطفال، وتحل دولة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في نسخته الـ 55.

      

معرض القاهرة الدولي للكتاب دور النشر الهيئة المصرية العامة للكتاب الرئيس عبد الفتاح السيسي المصرية والعربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه بعد قفزة جنونية|أسعار الذهب تتراجع بعد قرار المركزي وعيار21 مفاجأة

80 ألف جنيه والتنفيذ من اليوم فورًا|مفاجأة بشأن قرار البنك المركزي الجديد

كيف تصلي على النبي 100 ألف مرة في اليوم؟.. لن تستغرق دقيقة

المتر بـ 50 جنيها| مفاجأة لملايين المصريين بشأن قانون التصالح خلال أيام

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وبعض المحافظات لهذا السبب

المنتخب كلمة السر| نجم الزمالك يتدخل.. وفتوح يعترف بمفاجأة صادمة

مليون و300 ألف دولار.. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز

تطور عاجل في غرامة كهربا مع الزمالك| اعرف الحكاية

ترشيحاتنا

وزير الخارجية: لا صحة لتعرض مصر لضغوط أمريكية لاستقبال الفلسطينيين من غزة

هل قراءة التشهد كاملا في الركعة الثانية تؤثر في صحة الصلاة؟

قياديان في حماس يكشفان كذب الاحتلال الإسرائيلي بشأن الانفاق تحت مستشفي الشفاء

منافس الأهلي المحتمل.. مدرب أرجنتيني يقترب من تدريب اتحاد جدة

ليس قراركم.. تعليق عاجل من فرنسا بشأن تصريحات نتنياهو بإدارة غزة بعد حرب

وزير الخارجية: يجب التوصل إلى اتفاق لإقامة الدولة الفلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم انفصالهما.. هنا الزاهد وأحمد فهمي يحتفظان بصورهما معا

بدموع لا تتوقف| طفلة فلسطينية توجه رسالة صادمة من غزة.. فيديو

وصفتهن بالخادمات.. مها أحمد تدخل فى نوبة غضب وتسب متابعين على تيك توك

رسالة قصيرة ومؤلمة من طفلة عن الأوضاع في غزة.. ماذا قالت؟

فيديو

السكر بـ27 جنيها للكيلو بهذه المنافذ| توقعات الأسعار الفترة القادمة.. فيديو

نوة المكنسة تهدد الإسكندرية.. ماذا يحدث؟ (تغطية خاصة).. فيديو

مذكورة في التوراة.. حاخامات يدعون انتصار الاحتلال بدليل في الكتب المقدسة

محادثة بين إسرائيلية وفلسطيني تكشف نظرة الاحتلال للوضع في غزة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ