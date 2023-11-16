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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يكشف حقيقة انتقال نجمي الأهلي لـ سموحة وسر عرض مارسيليا

فرج عامر رئيس نادي
فرج عامر رئيس نادي سموحة

أكد المهندس  فرج عامر رئيس نادي سموحة، أنه من الصعب التعاقد مع أنتوني موديست لاعب الأهلي مستقبلا، مؤكدا بأن ناديه لن يفكر فيه لأسباب مالية وأيضا لمستواه الفني والبدني.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "من الصعب أيضا التعاقد مع طاهر محمد طاهر في يناير، ولم أطلب أيضا ضم مصطفى الزناري مدافع الزمالك".


وعن تعاقد نادي سموحة ، مع لاعب تونس الواعد كريستو، قال فرج عامر،:" كريستو لاعب رائع وأنا معجب بقدرات اللاعب، ولو حصل على فرصة جيدة سيتألق لأنه يمتلك مهارات عالية، وكان من أفضل اللاعبين مع تونس في كأس العالم للشباب".

أكد المدرب: "كنتُ أرغب في ضم المهاجم الشاب محمد زعلوك في بداية الموسم من الأهلي، ولكن لم تتم الموافقة من جانب إدارة النادي. وأعتقد أنه إذا حصل على نفس الفرصة التي حصل عليها موديست، فسيتألق مع الفريق الأحمر".

 

وأكمل رئيس سموحة:"لدينا عرضا من مارسيليا الفرنسي لضم دوكو دودو والعرض بين 600 إلى 650 ألف يورو، وكنا نمتلك عرضا له من فريق أوكراني مقابل 750 ألف يورو ولكن والدته بسبب الحرب هناك عطلت الصفقة".

 

 

الزناري المهندس محمد فرج عامر المهندس محمد فرج بوكس تو بوكس أنتوني موديست رئيس نادي سموحة فرج عامر

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