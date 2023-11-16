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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الوحدة الاقتصادية يعقد اجتماعه الـ 58 للاتحادات العربية المتخصصة بالقاهرة

السفير محمدى أحمد
السفير محمدى أحمد الني

أكد السفير محمدى أحمد الني ، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والذى يتبع جامعة الدول العربية ويتخذ من القاهرة مقراً دائما له ،أن الأمانة العامة للمجلس قررت عقد الاجتماع الدورى رقم 58 للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة تحت نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية السبت الموافق 18نوفمبر الجارى بأحد فنادق القاهرة ، وذلك بحضور المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بالمجلس .

وأشار السفير محمدى أحمد الني أن اجتماع الاتحادات العربية المتخصصة يأتى فى ظل ظروف استثنائية صعبة تمر بها المنطقة العربية وتحتاج إلى بذل مزيد من الجهد من أجل التكامل الاقتصادى العربى بما يعزز من رفع مستوى معيشة المواطنين وتسهيل حركة التجارة البينية بين جميع الدول العربية وفتح آفاق جديدة نحو تحقيق نمو اقتصادى عربى يخدم مشروعات التنمية التى تشهدها عدد من الدول العربية.

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