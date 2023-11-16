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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تقرير: الدول الغنية أنجزت وعدها بتقديم 100 مليار دولار للبلدان الفقيرة

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم الخميس، إن الدول المتقدمة ربما تكون قد أوفت بوعدها الذي طال انتظاره بتقديم 100 مليار دولار لمساعدة الدول الأقل ثراء على التكيف مع تغير المناخ في عام 2022، وهو تقدير يحتمل أن يحشد بعض النوايا السياسية الحسنة قبيل قمه المناخ COP28

وفي عام 2009 وعدت الدول المتقدمة بتحويل 100 مليار دولار سنويا اعتباراً من عام 2020 إلى الدول الأقل ثراء المتضررة من تفاقم الكوارث الناجمة عن تغير المناخ. وكانت الدول الغنية قد أشارت في السابق إلى أن هذا الهدف لن يتحقق حتى عام 2023.

 

ويحمل الهدف رمزاً سياسياً، وأدى عدم تحقيقه إلى حالة من انعدام الثقة في محادثات المناخ السابقة، مما أعاق اتفاقيات أخرى لمواجهة تغير المناخ في الوقت الذي تقول فيه الدول الأكثر فقراً إن القوى الاقتصادية في العالم تتركها في وضع حرج.

ويأتي التقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قبل أسبوعين من انعقاد قمة الأمم المتحدة حول المناخ كوب28، التي تبدأ في دبي في 30 نوفمبر تشرين الثاني.

وقال ماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "استنادا إلى بيانات أولية لم يتم التحقق منها بعد، من المرجح على ما يبدو أن الهدف تم تحقيقه بالفعل اعتبارا من عام 2022".

وقالت المنظمة إن مبلغ 100 مليار دولار أقل بكثير من احتياجات الاستثمار المناخي الفعلية للدول الفقيرة، والتي قد تصل بحلول عام 2025 إلى تريليون دولار سنويا.

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قمة المناخ COP28 الدول الغنية النوايا السياسية

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