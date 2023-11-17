مؤتمر حاشد لمرشح الوفد الرئاسي عبدالسند يمامة ببورسعيد..اليوم

أعلن النائب الوفدي عيد هيكل المنسق العام لحملة المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة عن تنظيم مؤتمر حاشد لدعم مرشح الوفد في الانتخابات الرئاسية ببورسعيد .

وقال "هيكل " فى بيان صحفى له إن المؤتمر يعقد في تمام الساعه الخامسة من مساء اليوم بقاعة الثقافة الكبري ببورسعيد بجوار مبني المحافظة .

وأضاف" هيكل "أن المؤتمر تنظمه اللجنة العامة لحزب الوفد ببورسعيد وبإشراف رئيس اللجنة صفوت عبدالحميد والقيادي الوفدي ابن بورسعيد المهندس حمدي قوطة.

وأكد "هيكل"أن مؤتمر بورسعيد واحد من المؤتمرات الرئيسية التي تنظمها حملة رئيس الوفد ويضم كل مدن القناة والشرقية ودمياط وبحضور نواب الحزب بمجلسي النواب والشيوخ وأعضاء الهيئة العليا ورؤساء اللجان بهذه المحافظات ومساعدو وقيادات الحزب ، ويعقد المؤتمر تحت شعار الوطن أولا وأخيرا.

وكان قد كشف ياسر شورى ، المنسق الإعلامى لحملة المرشح الرئاسى الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد خطة الدعاية الإنتخابية وحجم الإنفاق على الدعاية للمرشح للرئاسى عبد السند يمامة.

وأشار المنسق الإعلامى لحملة المرشح الرئاسى الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن من المقرر أن تقوم حملة المرشح الرئاسى عبد السند يمامة فى كل محافظات مصر بتعليق بانرات على الطرق وتوزيع بوسترات وطبع البرنامج الانتخابى للمرشح الرئاسى عبد السند يمامة فى اللجان العامة للوفد فى المحافظات والتى تشتمل على حملات طرق الأبواب تتولى الدعاية الإنتخابية.

واختتم شورى: حجم الإنفاق على الدعاية الإنتخابية لحملة المرشح الرئاسى الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد لن تزيد عن الرقم الذى حددته الهيئة الوطنية للإنتخابات وهو ٢٠ مليون جنيه.