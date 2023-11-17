عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مؤتمر حاشد لمرشح الوفد الرئاسي عبدالسند يمامة ببورسعيد..اليوم

المرشح الرئاسي الدكتور
المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد

أعلن النائب الوفدي عيد هيكل المنسق العام لحملة المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة عن تنظيم مؤتمر حاشد لدعم مرشح الوفد في الانتخابات الرئاسية ببورسعيد .

وقال "هيكل " فى بيان صحفى له إن المؤتمر يعقد في تمام الساعه الخامسة من مساء اليوم بقاعة الثقافة الكبري ببورسعيد بجوار مبني المحافظة .

وأضاف" هيكل "أن المؤتمر تنظمه اللجنة العامة لحزب الوفد ببورسعيد وبإشراف رئيس اللجنة صفوت عبدالحميد والقيادي الوفدي ابن بورسعيد المهندس حمدي قوطة.

وأكد "هيكل"أن مؤتمر بورسعيد واحد من المؤتمرات الرئيسية التي تنظمها حملة رئيس الوفد ويضم كل مدن القناة والشرقية ودمياط وبحضور نواب الحزب بمجلسي النواب والشيوخ وأعضاء الهيئة العليا ورؤساء اللجان بهذه المحافظات ومساعدو وقيادات الحزب ، ويعقد المؤتمر تحت شعار الوطن أولا وأخيرا.

وكان قد كشف ياسر شورى ، المنسق الإعلامى لحملة المرشح الرئاسى الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد خطة الدعاية الإنتخابية وحجم الإنفاق على الدعاية للمرشح للرئاسى عبد السند يمامة.

وأشار المنسق الإعلامى لحملة المرشح الرئاسى الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن من المقرر أن تقوم حملة المرشح الرئاسى عبد السند يمامة فى كل محافظات مصر بتعليق بانرات على الطرق وتوزيع بوسترات وطبع البرنامج الانتخابى للمرشح الرئاسى عبد السند يمامة فى اللجان العامة للوفد فى المحافظات والتى تشتمل على حملات طرق الأبواب تتولى الدعاية الإنتخابية.

واختتم  شورى: حجم الإنفاق على الدعاية الإنتخابية لحملة المرشح الرئاسى الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد  لن تزيد عن الرقم الذى حددته الهيئة الوطنية للإنتخابات وهو ٢٠ مليون جنيه.

الانتخابات الرئاسية مؤتمر حاشد المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة بورسعيد الدعاية الانتخابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من النائب العام بحبس وضبط وإحضار لتجار السكر في السوق السوداء

جهزوا الشتوي .. الأرصاد تحدد موعد ذروة التقلبات الجوية

استقالة مفاجئة في الزمالك قبل مواجهة أبو سليم الليبي

انضمام أحمد فتوح لـ الأهلي | خالد الغندور يفجر مفاجأة

بعد وصوله 50 جنيها|الحكومة تغرق السوق بآلاف الأطنان من السكر.. والكيلو بـ27

نجم الأهلي السابق يكشف المستور وراء استبعاد ثلاثي منتخب مصر

تقلبات جوية وأمطار غزيرة|مفاجأة بشأن طقس الأسبوع المقبل وهذا موقف تعطيل الدراسة

عقوبة تمتد لأمم إفريقيا ..ننشر كواليس استبعاد عاشور والشحات وحامد من المنتخب

ترشيحاتنا

ضربات صاروخية.. صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

أخبار التعليم| لمشاركتهم في «العباقرة».. وكيل تعليم كفر الشيخ يشيد بفريق مدرسة أبشان الثانوية.. جامعة القاهرة تنظم دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس

حدث ليلا|تاج الدين يكشف تفاصيل علاج الفلسطينيين المصابين بالأورام.. مفاجأة بشأن طقس الأسبوع المقبل.. نبيلة مكرم تكشف تفاصيل استقالتها

مؤتمر حاشد لمرشح الوفد الرئاسي عبدالسند يمامة ببورسعيد..اليوم

طرق وفوائد الاستثمار في الذهب.. وهذا سعر الجرام عيار 21

مخالفات المرور تتضاعف ..تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة| أعراض الحمى القلاعية علي الأطفال.. أسباب تجعلك تتناول الشاي بعد الأكل مباشرة

خد بالك..طبيبة توضح ختم اللحوم المستوردة التي تباع بالمجازر

منتشر بالمدارس.. طبيب بالقصر العيني يكشف عن اعراض فيروس يصيب الاطفال

لسبب ولا أغرب.. أب يحبس طفلته في السيارة 5 ساعات

فيديو

تحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو مرعب لغرق قارب سياحي في جزر البهاما

هل يقترب من الأهلي .. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز «فيديوجراف»

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم مرض السكري بدون جراحات في وقت قياسي.. كيف فعل ذلك؟ «فيديوجراف»

كهربا مكمل | موعد دفع الغرامة وسبب تأخرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ