بيان عاجل من زيلينسكي بشأن تجميد الحرب ضد روسيا

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه قد ينتهي الأمر بالجيل القادم من الأوكرانيين، أو نسلهم، بالقتال إذا أصبح صراع أوكرانيا مع روسيا «مجمدا» في هذه المرحلة، مشيرا إلي أن حكومته تعمل على منع مثل هذه النتيجة.

وتأتي أحدث تصريحات الرئيس الأوكراني، في أعقاب اعتراف القائد العام للقوات المسلحة، الجنرال فاليري زالوجني، بأن كييف وموسكو عالقتان في «طريق مسدود»، حيث لا يبدو أن أيا من الجانبين في وضع يسمح له بشن هجوم حاسم.

وردا على سؤال حول الاحتمالات، أصر زيلينسكي على أنه «إذا كان هناك طريق مسدود وصراع مجمد، فعلينا أن نقول بصدق أن أطفالنا، أو أحفادنا، سيتعين عليهم القتال.. وهو أمر تريد كييف تجنبه».

ووفقا للرئيس الأوكراني، فإنه على الرغم من أن بلاده «فقدت بالفعل الكثير من الناس»، لا تستطيع أوكرانيا حتى التفكير في تجميد الصراع، «مهما كان الأمر صعبا».

وأعلن أنه “إذا أردنا إنهاء الحرب، يجب أن ننهيها”، مشددا على أنه يجب “وضع روسيا في مكانها”، وإلا فإنها ستضرب مرة أخرى في وقت لاحق.

في مقابلة مع رويترز الأسبوع الماضي ، صرح زيلينسكي أن بلاده ستواصل القتال حتى تستعيد جميع الأراضي داخل حدودها لعام 1991، على الرغم من أن مساحات شاسعة أصبحت الآن جزءا من روسيا، حتى لو سحبت الولايات المتحدة دعمها.

في وقت سابق من الأسبوع الماضي، ادعى زيلينسكي أن كييف لديها «خطة» من شأنها أن تساعد في تحقيق بعض «النتائج» في ساحة المعركة بحلول نهاية العام.