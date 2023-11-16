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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأونروا تحذر من محاولة متعمدة لعرقلة العمل الإنساني في غزة

صدى البلد

أعرب فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عن قلقه العميق إزاء ما يعتبره محاولة متعمدة لتقويض وعرقلة العمل الإنساني المهم الذي تقوم به الوكالة في غزة.

 

قال لازاريني في مؤتمر صحفي عقده في جنيف: "أعتقد أن هناك محاولة متعمدة لخنق عمليتنا وشل العملية". ويأتي هذا التأكيد في أعقاب تحذيراته السابقة من أن الوكالة، المسؤولة عن مساعدة أكثر من 800 ألف نازح في غزة، تواجه انهيارًا وشيكًا.

 

اعتبر لازاريني أنه من "المشين" أن تضطر المنظمات الإنسانية إلى تسول الوقود، مؤكدا أنه إذا استمر هذا الوضع، فقد تضطر الأونروا إلى تعليق عملياتها بالكامل. 

 

تؤكد تصريحات المفوض العام على التحديات الحرجة التي تواجه الأونروا وتثير المخاوف بشأن الأزمة الإنسانية المحتملة في غزة. ويراقب المجتمع الدولي التطورات عن كثب مع تكثيف الجهود لمعالجة هذه القضية.

فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين الاونروا غزة 50 ألف حامل في غزة 45 شاحنة محملة بالمساعدات دخلت غزة

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