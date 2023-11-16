طب القناة تحتفل باليوم العالمي للسكر 2023

شهد الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، اليوم الخميس، فعاليات احتفالية اليوم العالمي للسكر 2023 بالتعاون مع الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم وكلية الطب جامعة قناة السويس ونقابة الأطباء بالإسماعيليه.

جاء ذلك حرصاً على الدعم المجتمعى للقطاع الطبي بالإسماعيلية وانطلاقاً لأهم منظومة طبية بإقليم القناة، حيث شاركت جامعة قناة السويس بفعاليات الإحتفالية للدعم المعنوى لأفراد المنظومة وتقديم التوجيهات الهامة للارتقاء بالقطاع الطبى بجامعة قناة السويس.

تم إلقاء محاضرات علمية للتوعية بمخاطر المرض وأنواعه والعلاج وكيفية الوقاية منه.



حاضر بالمؤتمر الدكتورة إيمان الشريف مدرس الباطنة والغدد والسكر والدكتورة بسمة عثمان مدرس الباطنة العامة.