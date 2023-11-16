صوتك مستقبلك.. لقاءات موسعة في الإسماعيلية للحث على المشاركة الانتخابية

نظَّم المجمع الإعلامي بالإسماعيلية التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، لقاءً موسعًا بعنوان المشاركة السياسية طريقنا لبناء المستقبل"، ضمن فعاليات حملة "صوتك مستقبلك.. انزل وشارك" التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة لحثِّ المواطنين على المشاركة الإيجابية.

ضمَّ اللقاء الذي أُقيم بقاعة مجمع إعلام الإسماعيلية لفيف من المحاضرين المهتمين بالحملة، وهم الدكتورة حنان سليمان النائبة بمجلس الشيوخ، الدكتورة شيماء اسماعيل خبيرة في التنمية البشرية، الصحفية سمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء، والدكتورة هالة يسري مقرر مناوب لجنة المرأة الريفية المجلس القومي للمرأة.

وذلك بحضور رئيس الإدارة المركزية بإعلام القناة وسيناء، ومديرو إعلام القناة و الإسماعيلية ، وعددًا كبيرًا من ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لإعلام القناة وسيناء، على أهمية المشاركة الانتخابية وأن لكل مواطن حق الانتخاب والترشح، كما أكد على ضرورة المشاركة الفعالة وتحمل المسئولية الاجتماعية والفكرية والأخلاقية تجاه الوطن، حيث أن المتغيرات التي تواجه الدولة في الوقت الحالي تتطلب ذلك.

وأشار إلى ما تعبر عنه الانتخابات عن إرادة المصريين الحرة وتطلعاتهم وآمالهم، فهي بمثابة رسالة قوية يبعثها المصريين لكل العالم بأننا قُوَى عُظمى ومُصِرِّين على الحفاظ على الدولة المصرية ومكانتها أمام العالم.

كما أشار مدير المجمع الإعلامي إلى أنه حق الوطن على كل مواطن هو اختيار قائده، فمصر بفضل شعبها تنعم بأمن وأمان واستقرار، لذلك فإن دورنا هام ومطلوب مؤكدًا على ما تقوم به المرأة المصرية من غرس لقيم حب الوطن في الأبناء وحثهم على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي القادم.

ووجهت سمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء كلمة شكرت فيها الهيئة العامة للاستعلامات للدور الوطني الذي تحمله لتوعية المواطنين في كل المحافل وأشادت بالأمن والأمان التي تنعم به مصر ونوهت على أهمية نشر الوعي في الأطفال منذ الصغر سواء الوعي الانتخابي، الاقتصادي، الاجتماعي، وضرورة غرس حب الوطن فيهم.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، على ما تعنيه المشاركة في للانتخابات وأثرها على الصحة النفسية للفرد، حيث تحقق المشاركة الانتخابية تأكيدًا للذات وقوة إرادتها وإصرارها على تشكيل مستقبلها بيدها، الأمر الذي يُشعر الفرد أن له دور فعال في مجتمعه.

وأبدت الدكتورة هالة يسري مقرر مناوب لجنة المرأة الريفية المجلس القومي للمرأة سعادتها للمشاركة في لقاء اليوم، مشيرة إلى إعجابها بالمرأة المصرية وإرادتها وخصوصًا المرأة في إقليم القناة والمرأة الإسمعلاوية، مؤكدة على ضرورة نشر ثقافة الاستحقاق الانتخابي في جميع دوائر التأثير الخاصة بنا.

وأوضحت أن الدستور المصري يعطينا الحق والواجب في المشاركة، ويجب على كل فرد المشاركة في تشكيل الهيكل السياسي الذي ستكون عليه الدولة في الفترة المقبلة، وأكدت أن المواطنة هي أهم مبدأ أكد عليه الدستور المصري فالجميع سواسية، كما أشارت إلى أن أكبر تحديات تواجهنا الفترة المقبلة هي الشائعات، لذا يجب التحقق من مصدرها وعدم الترويج لها والسعي للتأكد من كل ما نسمعه ويقال لنا.

وفي كلمتها، أشارت الدكتورة شيماء إسماعيل خبيرة التنمية البشرية، إلى أن المشاركة الانتخابية هدفها الأسمى الحفاظ على البلد واستقراره وأمانه، وحذرت من الاستهداف القائم لفئة الشباب في مجتمعنا فهو استهداف من فئة الجيل الرابع يعمل على استنزاف طاقة الشباب.

وأنهت كلمتها مؤكدة، أن نشر الروح الإيجابية والتعبير عن تلك الروح بالذهاب لصناديق الاقتراع لممارسة الديمقراطية والتعبير عنها بشكل واقعي ملموس، هو واجب وطني، على كل مواطن مصري تنطبق عليه شروط التصويت.

حملة "صوتك مستقبلك.. انزل شارك"، تم إطلاقها في أكتوبر الماضي وينظمها قطاع الإعلام الداخلي للهيئة العامة للاستعلامات وهي حملة إعلامية تنفذ في ٩٥ مركز إعلامي على مستوى الجمهورية.