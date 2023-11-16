أمريكا تلمح لقرار وشيك بوقف المساعدات لـ أوكرانيا

ألمحت الممثلة الخاصة للرئيس الأمريكي لإعادة إعمار أوكرانيا، بيني بريتزكر، خلال زيارة إلى كييف إلى أن المساعدات قد تتوقف، حسبما ذكرت صحيفة “أوكراينسكايا برافدا” الأوكرانية.

وحسب صحيفة “أوكراينسكايا برافدا”، قال مصدر مطلع: "في الاجتماعات، حاولت بريتزكر أن تقود إلى فكرة، مثل، دعنا نتخيل أنه لا توجد مساعدة أمريكية: ما الذي يجب القيام به خلال العام المقبل لضمان بقاء اقتصادك على قيد الحياة حتى في مثل هذا الموقف؟ وقد أدى هذا إلى توتر الجميع حقًا”.

يشار إلى أن بريتزكر التقت خلال زيارتها بالرئيس فولوديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء دينيس شميجال، وأعضاء الحكومة.

وفي وقت سابق، أفادت مجلة “التايم” الأمريكية، بأن حلفاء الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، حذروه من موقف أوكرانيا الخاسر.

وأضافت المجلة أن "القادة الغربيون يحذرون زيلينسكي سرًا من أن الوقت ليس في صالحه.. ومع ذلك، فإن المحاولات الغربية لإجباره على بدء المفاوضات مع بوتين لم تؤد إلى أي شيء حتى الآن".

وأوضحت أن “الوضع يتطور لصالح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حيث فشل الهجوم المضاد الواعد للقوات المسلحة الأوكرانية في المضي قدمًا.. ونتيجة لذلك، هناك مخاوف متزايدة في الغرب من أنهم يمولون مشروعاً فاشلا باهظ التكلفة”.