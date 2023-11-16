لبدء المفاوضات مع بوتين.. الغرب يوجه إنذاره الأخير لـ زيلينسكي

أفادت مجلة “التايم” الأمريكية، بأن حلفاء الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، حذروه من موقف أوكرانيا الخاسر.

وأضافت المجلة أن " القادة الغربيون يحذرون زيلينسكي سرًا من أن الوقت ليس في صالحه… ومع ذلك، فإن المحاولات الغربية لإجباره على بدء المفاوضات مع بوتين لم تؤد إلى أي شيء حتى الآن".

وأوضحت أن “الوضع يتطور لصالح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حيث فشل الهجوم المضاد الواعد للقوات المسلحة الأوكرانية في المضي قدمًا.. ونتيجة لذلك، هناك مخاوف متزايدة في الغرب من أنهم يمولون مشروعاً فاشلا باهظ التكلفة”.

ولفتت الانتباه إلى حقيقة أن المساعدات الغربية التي كان من الممكن أن تذهب إلى أوكرانيا يتم الآن توزيعها لدعم إسرائيل والمساعدات الإنسانية للسكان المدنيين الفلسطينيين.