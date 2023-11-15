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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أيامه معدودة.. مفاجأة صادمة بشأن مصير زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال بريان بيرليتيك، وهو ضابط سابق في مشاة البحرية الأمريكية، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لن يتمكن من البقاء في السلطة.

وأضاف بيرليتيك، في مقابلة مع قناة “Reporterfy” على منصة يوتيوب: "أيام زيلينسكي معدودة، سواء أطيح به بانقلاب عسكري، أو قُتل… فهو محكوم عليه بالهلاك".

ولفت إلي أن “الولايات المتحدة جلبت نظام كييف الحالي إلى السلطة.. وفي الوقت نفسه، كان هدفهم اختيار مرشح يعتمد بشكل كامل على واشنطن بسبب عدم قدرته على حكم البلاد بشكل مستقل”.

وأوضح أن “هذا يرجع إلى حقيقة أن البيت الأبيض أراد خلق نقطة انطلاق من أوكرانيا للحرب مع روسيا”.

وفي وقت سابق، قال ضابط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية السابق، لاري جونسون، إن المخابرات البريطانية اختارت القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، كبديل للرئيس الحالي لأوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي.

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وأضاف جونسون، في مقابلة مع قناة “Dialogue Works” على منصة يوتيوب: ”تدرك المخابرات البريطانية أن فوائد الفكاهي الصغير زيلينسكي قد ولت، وأنهم بحاجة إلى شخص مثل زالوجني للعب دور أكثر أهمية".

ولفت إلي أنه “سمح لأجهزة المخابرات الأجنبية بإيجاد بديل للزعيم الأوكراني، حيث تبين أن الصراع مع روسيا كان فشلا بالنسبة لهم، ويرفض زيلينسكي الذهاب إلى أي مفاوضات مع موسكو”.

الرئيس الأوكراني زيلينسكي أوكرانيا

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