"نهاية الحبل".. أمريكا تكشف عن قرار صعب بشأن دعم أوكرانيا

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الأربعاء، إن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا معرضة للخطر بسبب إحجام مجلس النواب عن الموافقة على طلب إدارة بايدن.

وأضاف كيربي، في إفادة صحفية، أن “قدرتنا على مواصلة دعم أوكرانيا تتعرض لتهديد متزايد".

قرارات صعبة

وأوضح أن “الإدارة الأمريكية تتخذ بالفعل قرارات صعبة في سياق حزم المساعدات الجديدة، مع نفاد المخصصات المتفق عليها”، مؤكدا: "لقد وصلنا إلى نهاية الحبل".

وشدد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، على أن دعم أوكرانيا ضروري من وجهة نظر ضمان الأمن القومي الأمريكي.