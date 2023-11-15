عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"نهاية الحبل".. أمريكا تكشف عن قرار صعب بشأن دعم أوكرانيا

أوكرانيا وأمريكا
أوكرانيا وأمريكا

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الأربعاء، إن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا معرضة للخطر بسبب إحجام مجلس النواب عن الموافقة على طلب إدارة بايدن.

وأضاف كيربي، في إفادة صحفية، أن “قدرتنا على مواصلة دعم أوكرانيا تتعرض لتهديد متزايد".

قرارات صعبة

وأوضح أن “الإدارة الأمريكية تتخذ بالفعل قرارات صعبة في سياق حزم المساعدات الجديدة، مع نفاد المخصصات المتفق عليها”، مؤكدا: "لقد وصلنا إلى نهاية الحبل".

روسيا: القضاء على 670 جنديا أوكرانيا وإسقاط مقاتلة و30 مسيرة

مدفيديف يصف رئيس أوكرانيا بلفظ خارج

وشدد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، على أن دعم أوكرانيا ضروري من وجهة نظر ضمان الأمن القومي الأمريكي.

إدارة بايدن بايدن أوكرانيا البيت الأبيض أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي يقرر رفع حدود السحب اليومي والشهري للأفراد والشركات.. تفاصيل

الحد الأدنى من 50 جنيها.. سعر متر التصالح في مخالفات البناء

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

القائمة الكاملة.. أسعار السجائر الجديدة اليوم بعد الزيادة الأخيرة

موقفتش جنبي.. القصة الكاملة لـ طلاق بوسي وهشام ربيع

بعد القبلة الجريئة.. فنانة شهيرة تعلن موعد زفافها على حبيبها

توظيف 180 ألف عامل .. الحكومة تزف نبأ سارا لهذه الفئات

إجراء عاجل من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بسبب جرائم الحرب في غزة

موضوعات متعلقة

البحرية الأمريكية تسقط مسيرة أطلقت من اليمن في البحر الأحمر

لأول مرة.. أمريكا تدين الهجمات الجوية على مستشفيات غزة

البيت الأبيض: لم نعط الموافقة للقيام بعمليات عسكرية بمحيط مستشفى الشفاء بغزة

إعلام فلسطيني: قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تنسحب من مستشفى الشفاء

بيان عاجل من حماس بشأن الاتفاق حول الهدنة في غزة

بايدن: ترامب سينتقم إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة

خلال ساعات .. انقطاع كامل للاتصالات في غزة

إسرائيل تفقد الدعم الدولي.. نتنياهو يصدر بيانا بعد توبيخه على استهداف النساء والأطفال

ترشيحاتنا

ماذا يأتي بعد العسر؟.. وكلمات الشيخ الشعراوي لكل مبتلى

لأول مرة .. جيش الاحتلال يدعو سكان مناطق بجنوب غزة لمغادرة منازلهم

مفاجأة غير سعيدة لمحلات الذهب

ضربات قوية للمقاومة الفلسطينية.. جيش الاحتلال يتكبد خسائر فادحة في غزة

قطعلي التيشرت وكشف جسمي في الشارع .. جريمة أخلاقية فاضحة في أكتوبر

المرشح الرئاسي حازم عمر يوضح خطة الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"إل إم" الفرط بـ 5 جنيهات| أسعار السجائر بالمحال.. وإجراء حكومي عاجل

رينيه غينون.. كيف اعتنق الفيلسوف الفرنسي الإسلام ودفن في القاهرة؟

موقفتش جنبي.. القصة الكاملة لـ طلاق بوسي وهشام ربيع

في ذكرى محمد فريد.. أقام مدارس ليلية ووضع صيغة موحدة للمطالبة بالدستور

فيديو

وزير الدفاع يطالب بوقف التصعيد في غزة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

رمز للمقاومة الفلسطينية.. إسرائيل تمنع البطيخ عن غزة وأعلنت اعتقال من يشتريه

بعد أقل من سنتين..انتهاء قصة زواج بوسي وهشام ربيع «فيديوجراف»

بمشاركة عالمية|مصر تنظم معرض إيديكس 2023 للسلاح في 4 ديسمبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ