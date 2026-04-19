الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بعثة المنتخب الوطني للكرة النسائية تعود إلى القاهرة

منتخب مصر للكرة النسائية
منتخب مصر للكرة النسائية
إسلام مقلد

وصلت بعثة منتخبنا الوطني للكرة النسائية إلى مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، وذلك عقب انتهاء معسكرها الخارجي بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، والذي تخلله خوض مباراتين وديتين أمام المنتخب السعودي، في إطار الاستعداد لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب.

وحقق المنتخب الوطني، الفوز في المباراة الأولى بنتيجة 2-1، بعدما قلب تأخره إلى انتصار بهدفين لكل من نادين غازي ومنار السيد، بينما انتهت المباراة الثانية بالفوز بهدفين نظيفين لنادين غازى ومنار السيد، في مواجهة شهدت مشاركة عدد كبير من العناصر الجديدة، بهدف منحهن فرصة الاحتكاك الدولي.

ومن جانبه، أكد محمد كمال، المدير الفني للمنتخب، أن المعسكر حقق أهدافه الفنية بشكل كبير، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني ركز على تجربة أكبر عدد من اللاعبات لتحديد مدى انسجامهن مع باقي العناصر ، وكذلك تحسين التصنيف الدولي للمنتخب، من خلال تحقيق نتائج إيجابية وتقديم أداء متوازن.

وأضاف كمال أن الفترة الماضية، شهدت متابعة دقيقة لحالة اللاعبات، خاصة العناصر الجديدة والمحترفات ومزدوجي الجنسية، للوقوف على مستواهن الفني والبدني ومدى انسجامهن مع الفريق، مؤكدًا أن هناك خطة واضحة للوصول لأفضل قائمة قبل انطلاق البطولة القارية بالمغرب.

ووجه المدير الفني للمنتخب، الشكر إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم على حفاوة الاستقبال والتنظيم المميز والدعوة لخوض المباراتين، مؤكدًا أن مثل هذه التجارب تمثل إضافة قوية للمنتخب، كما أعرب عن تقديره للدعم المستمر من الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي يوفر كل سبل النجاح للفريق، خاصة من خلال تنظيم مباريات ودية قوية تسهم في رفع مستوى الأداء وتجهيز اللاعبات بشكل مثالي للمنافسات الرسمية.

واختتم كمال تصريحاته بتأكيد أن المنتخب يسير بخطى ثابتة نحو التطور، مع استمرار العمل على الجوانب الفنية والبدنية، بما يضمن الظهور بصورة مشرفة في المرحلة المقبلة.

