منتخب مصر للكرة النسائية يغادر إلى السعودية لخوض وديتين

يغادر القاهرة اليوم الأحد، منتخب مصر للكرة النسائية بقيادة محمد كمال، متوجها إلى السعودية من أجل خوض مباراتين وديتين يومىّ 14 و18 أبريل الحالي بمدينة أبها، ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب المقررة في يوليو المقبل.

وتضم قائمة اللاعبات لمباراتىّ السعودية كلاً من: مها الدمرداش ، حبيبة صبري ، فرح سمير، نورا خالد، نور عبدالواحد، إيمان حسن، حبيبة بيكتاش، كاميليا أبو يوسف، منى فكري، حبيبة عصام، نادين غازي، جوي عماد، منار السيد، ندى عماد، ياسمين عبدالعزيز، منى عزت، حلا مصطفى، سالي منصور، يارا صبري، منة طارق، ثريا أشرف، أمنية محمود.

ويترأس بعثة المنتخب في السعودية، الدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين بالاتحاد، ومحمد كمال مديراً فنياً، إنجي عطية مدرباً عاماً، محمد عادل معداً بدنياً، محمد عرفات مدرب حراس مرمى، إيمان كمال طبيبة المنتخب، ميريت مؤنس أخصائية تأهيل، حنان حامد مدلكة، ديما محمد إدارية، سونيا السيد لشئون اللاعبات، وإسلام شاكر مسئول مهمات.