الزمالك 2007 يهزم الأهلي 1-0 في بطولة الجمهورية

فاز فريق كرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2007 على الأهلي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، على مجمع ملاعب الناشئين بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة الثانية للمنافسة على بطولة الجمهورية.

سجل هدف الزمالك: يوسف محمد "ماسبيرو".

وقدم لاعبو الزمالك أداءً متميزًا منذ بداية الشوط الأول، وهددوا مرمى الأهلي أكثر من مرة، وأتيحت فرص محققة، نجح خلالها يوسف ماسبيرو في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 10، بعدها تواصل الضغط الزملكاوي مرة أخرى ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط بتقدم الأبيض بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني، واصل لاعبو الزمالك المحاولات الهجومية على الأهلي، وأتيحت فرص عديدة أخرى محققة، ولكن لم تترجم إلى أهداف، لتنتهي المباراة بفوز أبناء ميت عقبة بهدف نظيف.

وحرص على حضور اللقاء لمؤازرة الفريق كل من، تامر عبد الحميد "دونجا"، وحازم إمام، مسؤولي قطاعات الكرة بنادي الزمالك، وعادل المأمور، المدير الفني لمدربي حراس مرمى قطاع الناشئين، وشكري حسن، المدير الإداري للقطاع، بجانب عبد الرحمن إسماعيل، مدير التعاقدات بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والبرازيلي خوان بيزيرا، ومحمد السيد، ومحمد إبراهيم، والسيد أسامة، لاعبي الفريق الأول.

كما حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2007، بقيادة وائل رياض، المدير الفني، على التواجد بمجمع ملاعب الناشئين بالقلعة البيضاء، لمتابعة لاعبي الفريقين.

ويقود الجهاز الفني لفريق الزمالك 2007 كل من، محمد ثابت مدربًا، وعبد العال فراج مدربًا مساعدًا، ووليد عبد الكريم مدربًا لحراس المرمى، ومجدي قاصد إداريًا، وإبراهيم أمان أخصائيًا للتأهيل والإصابات، ومصطفى عادل معدًا بدنيًا، وسيد جاد مسؤولًا للمهمات.