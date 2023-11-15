قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، في معرض تعليقه على الدعم الغربي لأوكرانيا، إن المساعدة المقدمة إلى …. ". لفظ خارج"، في إشارة للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تقترب من نهايتها الحتمية.

وأضاف أن المشرعين الأمريكيين يعطلون تمويل الإنفاق العسكري لإسرائيل وأوكرانيا لهذا العام، مشيرا إلي أن القصة في حالة إسرائيل فنية، بينما الوضع أكثر تعقيداً مع نظام كييف.

وكتب مدفيديف، علي وسائل التواصل الإجتماعي: "أمريكا تخون بسهولة "أبناء العاهرات" عندما يصبحون عديمي الفائدة.. يبدو أن هذه الفترة تقترب بالتأكيد بالنسبة لكييف... لقد سئمنا. إنهم يأكلون الكثير من المال، ويسرقون بعنف ولا يحققون نجاحًا عسكريًا... الدعم لـ …. "لفظ خارج" غير المقيد يقترب من نهايته نهاية حتمية”.

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن المساعدات المقدمة إلى كييف لن تتوقف على الفور، وأن المجتمع الدولي يتوقع "نوبات فصام بشأن الديمقراطية" وتصريحات حول النصر الوشيك، إلى جانب تأكيدات بالتحالف.

وخلص ميدفيديف إلى القول: "المشكلة هي أن ……… مكررا اللفظ الخارج.. لم يفهم قط من هو".