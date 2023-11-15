أول تعليق من روسيا بشأن التحرك التركي لمحاكمة نتنياهو دوليا

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، تعليقا على الدعوى التي رفعتها تركيا ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن روسيا لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف بيسكوف، تعليقا على الدعوى التي رفعتها تركيا ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أنتم تعلمون أننا لا نعترف بالمحكمة الجنائية الدولية، ولسنا أطرافاً في نظام روما الأساسي، لذلك ليس لدينا ما نعلق عليه هنا".

وأمس، ذكرت شبكة “سي إن إن ترك”، أن مكتب المدعي العام في إسطنبول، أرسل طلبًا إلى وزارة العدل التركية لبدء قضية جنائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مطالبًا بمحاكمته من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأضافت “سي إن إن ترك”، أن "مكتب المدعي العام في إسطنبول أرسل طلبا إلى وزارة العدل لفتح قضية جنائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، ويتضمن طلب مثول نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية".

وفي وقت سابق، رفعت تركيا دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في المحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياه بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، حسبما قال محامو حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا على شبكة التواصل الاجتماعي “إكس”.

وكتب المحامي، متين كوليوك على منصة “إكس”، "اليوم، ممثلين لضمير مواطني الجمهورية التركية، رفعنا دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هتلر القرن الحادي والعشرين، الذي يجب أن يحاكم بتهمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها في قطاع غزة وجميع الجرائم ضد الإنسانية".

ونشر كوليوك، الصفحة الأولى من الدعوى وأوضح أنه رفع الدعوى مع اثنين من المحامين الآخرين من خلال وزارة العدل التركية، والتي سترسل الوثيقة إلى المحكمة الجنائية الدولية.