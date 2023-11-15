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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استمرارا للإجرام.. نتنياهو يكشف عن مهمتان "مقدستان" لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إنه لا يوجد مخبأ ولا مأوى ولا ملجأ في غزة، مشيرا إلي أن الجيش الإسرائيلي سيصل إلي كل مكان في القطاع للقضاء علي حماس.

جاءت تصريحات نتنياهو، خلال زيارة إلى قاعدة زيكيم للتدريب التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من غزة.

مهمتان مقدستان لجيش الاحتلال

وقال نتنياهو في بيان بالفيديو أصدره مكتبه: “هل تتذكر عندما قالوا إننا لن نغزو غزة؟.. لقد غزونا. قالوا إننا لن نصل إلى ضواحي مدينة غزة، لقد فعلنا ذلك. قالوا إننا لن نذهب إلى مستشفى الشفاء، لقد دخلنا”.

وأضاف: “لا يوجد مكان في غزة لن نصل إليه. لا يوجد مخبأ ولا مأوى ولا ملجأ لـ حماس… سوف نصل إلى هناك وسوف نقضي على حماس ونعيد رهائننا.. هاتان مهمتان مقدستان بالنسبة لنا”.

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وأوضح نتنياهو، أنه تحدث الليلة الماضية مرة أخرى مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، و”نحن لن نستسلم، وسوف ندمر حماس ونحقق النصر الكامل”.

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