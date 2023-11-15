مدير مجمع الشفاء: رائحة الموت تفوح من كل مكان وجروح النزلاء تعفنت

أكد مدير مجمع الشفاء بغزة الدكتور محمد أبو سليمة، أن جيش الاحتلال لا يزال ينتشر في عدد من مباني المستشفى، منها مبنى غسيل الكلى، دون أن يكلف نفسه بإحضار وقود لإعانة المرضى.

وقال أبو سليمة، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا”: “لا نستطيع الوصول للصيدلية لإسعاف المرضى، فالاحتلال يطلق النار على كل من يتحرك”.

وأضاف مدير مجمع الشفاء بغزة: “المياه والكهرباء والأكسجين مقطوعة عن كل أقسام المستشفى، كما استجوب جيش الاحتلال عددا من العاملين في عدد من أقسام المستشفى”.

وتابع: “أقسام المستشفى مغلقة على المحتجزين فيها، ولا يمكن الخروج منها أو الدخول إليها، ولم نستطع التواصل مع الأطباء للاستفسار عن وضع النزلاء، خصوصا الأطفال الخدج”.

وأردف: “جروح النزلاء بدأت تتعفن بشكل كبير بعد توقف كل الخدمات بالمستشفى، ورائحة الموت تفوح في كل مكان بدءا بقسم الطوارئ وصولا إلى آخر مبنى بالمستشفى”.

وختم قائلا: “لم يتصل بنا أحد من جيش الاحتلال منذ اقتحامه المستشفى حتى الآن”.