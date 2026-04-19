شوبير يكشف كواليس صفقات الأهلي الأجنبية في الميركاتو المقبل

تحدث أحمد شوبير عن كواليس تحركات النادي الأهلي فيما يخص ملف الصفقات الأجنبية وخطط الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة، إلى جانب تقييم فني لبعض اللاعبين.

وقال شوبير في برنامجه الإذاعي إن هناك ترجيحات داخل النادي حول التعاقد مع مدافع أو مهاجم خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن الأهلي أصبح يمتلك مرونة أكبر في قائمة الأجانب بعد رحيل بعض العناصر، ما أتاح له وجود أماكن شاغرة.

وتطرق إلى إمكانية عودة المدافع أشرف داري، موضحًا أنه يقدم مستويات لافتة مع فريقه الحالي، ويشارك بانتظام دون إصابات، كما بدأ يسجل أهدافًا، لكنه أكد أنه لا يعلم إن كان ملف عودته إلى الأهلي سيُفتح من جديد.

وأضاف أن كل الاحتمالات ما زالت مطروحة داخل الأهلي بشأن الصفقات الجديدة، سواء بالتعاقد مع مهاجم أو مدافع أو الاثنين معًا، لافتًا إلى أن الإدارة تميل إلى الهدوء والدقة في الاختيارات رغم الضغوط الجماهيرية.

كما أشار إلى وجود إعجاب داخل النادي بعدد من اللاعبين المحليين، من بينهم عمرو الجزار، الذي يرى البعض أنه لم يحصل على فرصته كاملة، وكذلك ياسين مرعي الذي كان قريبًا من الانضمام للمنتخب قبل تعرضه للإصابة.