روسيا: القضاء على 670 جنديا أوكرانيا وإسقاط مقاتلة و30 مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، القضاء على أكثر من 670 جنديا أوكرانيا وإسقاط مقاتلة "ميغ-29" و30 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة.

كانت قد علقت روسيا، اليوم الأربعاء، على إعلان تركيا نيتها مقاضاة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية، على جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف ردا على سؤال حول كيفية نظر الكرملين إلى هذه المبادرة: "أنتم تعلمون أننا لا نعترف بالمحكمة الجنائية الدولية، ولسنا أطرافا في نظام روما الأساسي، لذلك ليس لدينا ما نقوله حيال ذلك".