الأنابيب الكيني يفوز على كاليبي الغاني في بطولة إفريقيا لسيدات الطائرة

فاز فريق الأنابيب الكيني للكرة الطائرة سيدات، على نظيره كاليبي الغاني، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، ضمن منافسات بطولة إفريقيا للطائرة التي ينظمها القلعة الحمراء حتى 24 أبريل الحالي.

ونجح فريق الأنابيب الكيني في حسم مباراة كاليبي الغاني في المباراة التى جمعت بينهما في بطولة إفريقيا للأندية للسيدات بنتيجة 3-0.

جاءت مجموعات البطولة كالتالي:

المجموعة الأولى: الأهلي، مايو كاني الكاميروني، ديكارت الإيفواري، مصنع الكحول الإثيوبي.

المجموعة الثانية: الأنابيب الكيني، لا لوي الكونغولي الديمقراطي، سوكوسيم السنغالي، كاليبي الغاني، جيندر لايت البوروندي.

المجموعة الثالثة: قرطاج التونسي، الجمارك النيجيري، مديرية التحقيقات الجنائية الكيني، كامبالا الأوغندي، نسور الكونغو الكونغولي الديمقراطي.

المجموعة الرابعة: البنك التجاري الكيني، ليتو الكاميروني، ڤايبرز النيجيري، أرسو السيشيلي.