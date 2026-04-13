ليتو الكاميروني يفوز على ڤايبرز النيجيري ببطولة أفريقيا لسيدات الكرة الطائرة

فاز فريق ليتو الكاميروني للكرة الطائرة سيدات اليوم على نظيره ڤايبرز النيجيري، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة ضمن منافسات بطولة افريقيا للطائرة التي ينظمها النادي الأهلي حتى 24 أبريل الحالي.

جاءت مجموعات البطولة كالتالي:

المجموعة الأولى: الأهلي، مايو كاني الكاميروني، ديكارت الإيفواري، مصنع الكحول الإثيوبي. المجموعة الثانية: الأنابيب الكيني، لا لوي الكونغولي الديمقراطي، سوكوسيم السنغالي. كاليبي الغاني، جيندر لايت البوروندي.

المجموعة الثالثة: قرطاج التونسي، الجمارك النيجيري، مديرية التحقيقات الجنائية الكيني، كامبالا الأوغندي، نسور الكونغو من الكونغو الديمقراطي.

المجموعة الرابعة: البنك التجاري الكيني، ليتو الكاميروني، ڤايبرز النيجيري، أرسو السيشيلي.