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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف تنشر نتيجة الدورة العلمية الأولى بمركز إعداد الخطباء والواعظات بمديرية أسيوط

صدى البلد

أعلنت وزارة الاوقاف عن أسماء الناجحين والناجحات في الدورة العلمية الأولى بمركز إعداد الخطباء والواعظات
بمديرية أوقاف أسيوط ، وهم :
1. إسلام مبروك عبد العظيم أحمد مقبول
2. محمود بخيت عبد الرحمن محمد مقبول
3. نور الدين عبد الله مصطفى عطية مقبول
4. زناتي صلاح أحمد زناتي مقبول
5. هاجر أحمد شفيق أحمد مقبول
6. كريمة خلف علي عبد الجواد مقبول
7. عبير أبو الحسن صديق مقبول
8. دعاء فتحي عبد المعبود عبد القادر مقبول
9. رشا علي محمد عبد الله مقبول
10. صفاء علي حسين محمد مقبول
11. حسن محمد حسن محمد مقبول
12. أحمد محمد محمد محمد مقبول
13. عبد الرحمن جميل محمد عبد الرحمن مقبول
14. أحمد محمد محمود عبد الله أبو الليل مقبول
15. صابر أحمد شعبان كميل مقبول
16. نعمة محمود عطية محمود مقبول

ينقل التلفزيون المصري، غدًا، شعائر أول صلاة الجمعة من جمادى الأولى 1445 هجريا، والتي توافق 17 نوفمبر 2023، وذلك من رحاب مسجد  من الإمام الحسين-رضي الله عنه وارضاه بمدينة القاهرة.

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