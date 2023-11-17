عرضت فضائية “ القاهرة الإخبارية”، تقريرا يرصد تواجد حالة من الغضب يشهدها الداخل الإسرائيلى بسبب انهيار المنظومة الأمنية.

وأوضح التقرير أن ساسة وقادة الاحتلال الإسرائيلي حاولوا إيهام الإسرائيليين بنظرة الأمن والآمان، وامتلاك تل أبيب القدرة التسليحية والنوعية التي تحفظ مكانتها في الشرق الأوسط.

وتابع التقرير ان ن كل ذلك تحطم على صخرة طوفان الأقصى، ما تسبب في شرخٍ كبير في الداخل الإسرائيلي بعد فقدان الثقة بقدرة الحكومة على حماية مستوطنيها وتجنبيهم المخاطر.

وأكمل التقرير أنه هناك حالة من الغضب يشهدها الداخل الإسرائيلي بسبب انهيار المنظومة الأمنية، وهو ما حذر منه محللون ومراقبون، والذي يمكن أن يؤدي إلى مخاطر انهيار التماسك المجتمعي، وانتقلت حالة الغضب من الشارع إلى داخل أروقة حكومة وجيش الاحتلال، حيث أثار العدوان الإسرائيلي والاجتياح البري لقطاع غزة انقسامات شديدة وخلافًا بين السياسيين والعسكريين.

ولفت التقرير إلى أن إسرائيل أصبحت اليوم مختلفة كليًا عما ذي قبل، حيث تخرج المظاهرات بصورة يومية تطالب باستقالة نتنياهو وحكومته بعد أن فشلوا في حمايتهم وإعادة المخطوفين والأسرى من غزة، وهو ما حاول نتنياهو التنصل منه وألقى باللوم على القادة الأمنيين.