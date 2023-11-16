أمريكا تطالب إسرائيل بضمان أمن سكان غزة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إنه يجب على إسرائيل ضمان حماية المدنيين تزامنا مع سعيها إلى توسيع العمليات العسكرية في غزة.

وأضافت أن “هناك حواراً منتظماً بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول هذا الموضوع”.

ولفتت إلى أن “واشنطن تتوقع أن تلتزم إسرائيل بشكل كامل بالبرنامج الأمريكي للإعفاء من التأشيرات وهناك إجراءات تصحيحية متاحة لنا”، معربة عن قلقها بعد أن لم يتمكن بعض المواطنين الأمريكيين الموجودين في أراضي الضفة الغربية من العبور إلى الأراضي الإسرائيلية.

وأضافت الخارجية الأمريكية: “نريد إنشاء منطقة آمنة في جنوب قطاع غزة”.

وأكدت أن “ما يقرب من 700 مواطن أمريكي غادر قطاع غزة عبر معبر رفح”.