بيان عاجل من رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية

أكد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية أن أبطال المقاومة يسطرون على أرض غزة صفحات مجد في الشجاعة ويوجهون ضربات موجعة لجيش العدو.

وذكر هنية في بيان له : يواصل شعبنا ومقاومتنا خوض معركة الشرف والعزة في مواجهة أحد أكثر جيوش العالم إرهابا.

وأضاف إسماعيل هنية: نحن نخوض مع العدو الصهيوني صراعا استراتيجيا لن نكون فيه إلا منتصرين بإذن الله.

وتابع رئيس المكتب السياسي لحماس : لن يستطيع العدو استعادة أسراه إلا بدفع الثمن.

وأردف هنية: إن أرادها العدو معركة طويلة فنحن نفسنا أطول من نفسه وستكون لنا الكلمة الفصل.

وزاد هنية: سيرى العالم كتائب القسام وفصائل المقاومة وهي تدحر الاحتلال من قطاع غزة.

وذكر هنية أيضا : أقول لكل الذين يساندون العدو ويمنون النفس بتغيير الواقع إن حركة حماس متجذرة وملتحمة بشعبها فصاحب الحق الوحيد في تحديد مستقبل قطاع غزة وكل فلسطين هو الشعب الفلسطيني.



وبين هنية أن نصرة غزة بالمال والجهاد والسلاح يجب أن تتجاوز المعيقات ولا عذر لراضي بالقليل والمعركة هي معركة الأمة.

فيما وجه هنية التحية لأحرار العالم الذين يملؤون الشوارع والساحات، ويمارسون الضغوط على زعمائهم وحكوماتهم للتوقف عن دعم العدوان ووضع حدّ لجرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأتم هنية : المقاومة كما دحرت العدو قبل 18 عاماً عن قطاع غزة، ستدحره مجدداً ولن يحصد إلا مزيداً من الفشل والخيبة.