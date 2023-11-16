فايننشال تايمز: إسرائيل تعتقد أن قيادة حماس موجودة الآن في جنوب غزة

أفادت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، اليوم الخميس، نقلا عن مسؤولين غربيين وإسرائيليين، بأن إسرائيل تعتقد أن قيادة حركة حماس الفلسطينية موجودة الآن في جنوب غزة.

ومنذ قليل، أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، أن الجيش الإسرائيلي يقترب كثيرا من تدمير البنية العسكرية في شمال غزة.

وأضاف هاليفي: “سنواصل عملياتنا في غزة وسنتقدم من منطقة لأخرى لاستهداف قادة حماس وتدمير بنيتها التحتية”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قوات الاحتلال داهمت مخيم الشاطئ للاجئين شمال قطاع غزة في الأيام الأخيرة.

وجاء في الإعلان أنه خلال المداهمات، تم تدمير البنية التحتية والمباني وأعمدة الأنفاق التابعة لحركة حماس.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن قوات لواء الكوماندوز نفذت 54 غارة جوية وضربة بحرية وقصف مدفعي.

وأضاف أن قوات الكوماندوز داهمت أيضًا فندقًا مفخخًا في شمال غزة، وعثرت على مستودع للأسلحة، تم تدميره لاحقًا.