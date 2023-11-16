وزير الخارجية : نستعد لاستقبال الأطفال حديثي الولادة من قطاع غزة

أكد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، على التزام مصر بمواصلة تقديم كل الدعم اللازم للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيين، والتنسيق مع كافة الأطراف والمنظمات الدولية لتوفير النفاذ الكامل للمساعدات.

وأشار شكري في بيان لوزارة الخارجية إلى استمرار توفير الخدمات العلاجية اللازمة للمصابين في مصر، وأنه جاري العمل على ترتيب الإجراءات اللوجيستية الخاصة باستقبال الأطفال حديثي الولادة على النحو الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم.

وأكد وزير الخارجية خلال مباحثات هاتفية مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسئولياتها إزاء مطالبة إسرائيل بوقف الانتهاكات والاعتداءات ضد المدنيين والمنشآت المدنية، وفي مقدمتها المستشفيات، والكف عن تدمير البنية التحتية للقطاع في انتهاك سافر لكافة أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجميع القيم والأعراف الإنسانية.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث بإسم وزارة الخارجية، أن شكري اطلع من مفوض الأنروا، على الأوضاع الإنسانية في القطاع، والجهود التي تقوم بها الوكالة الأممية لتخصيص مقار جديدة لها للتمكن من استئناف مهامها.

وأعرب المفوض العام للأونروا عن قلقه البالغ نتيجة تفاقم حجم الكارثة الإنسانية، والتحديات المتزايدة التي تواجهها وكالات الإغاثة والمراكز والكوادر الطبية بشكل يعيق قدرتها على القيام بمهامها.