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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس.. حظك اليوم الجمعة 17-11-2023: كن منضبطا

برج القوس
برج القوس

مولود برج القوس يحب الانطلاق والسفر والرحلات ويعشق الحرية والحياة وسط العائلة ومع الأصدقاء، لديه استقلالية وإحساس مرهف يعشق الفن والموسيقى، مرح للغاية ويعشقون المزاح والضحك.

برج القوس وحظك اليوم الاربعاء 15 نوفمبر 2023| لاتعرف الخوف ولاتقهر

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برج القوس في حظك اليوم الجمعة  17-11-2023


مولود برج القوس يخطط جيدًا لمستقبله لأنه برج عقلانى، يحقق أهدافه وأحلامه، واثق من نفسه للغاية، بالإضافة إلى أنه إنسان مثقف يعشق القراءة والمعرفة التي يرى فيها الخروج من الأجواء المحيطة به.
مشاهير برج القوس
ومن مشاهير برج القوس هاني شاكر ونجلاء فتحي، ويقدم صدى البلد توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.
برج القوس اليوم مهنيا
جرب أن تتعلم مهارة جديدة تساعدك فى الوصول لمكان أفضل فى عملك وتحقق لك مكاسب كبيرة فى وقت لاحق من مشوارك، لا تتكاسل فلديك قدرات رائعة تحتاج فقط اكتشافها.
برج القوس اليوم ماليا
برج القوس اليوم أموالك في حالة تغير مستمر كن منضبطًا في إنفاقك وركز على إنشاء خطة مالية قوية ، ضع في اعتبارك البحث عن طرق جديدة لزيادة الدخل ، مثل مصدر دخل ثاني أو عمل مستقل بالعقلية الصحيحة ، يمكنك تحقيق الاستقرار المالي.

برج القوس حظك اليوم علي الصعيد العاطفى
طريقتك العفوية فى التعامل مع علاقة حبك تمنعك من اتخاذ قرار حاسم فى حياتك العاطفية، أعد التفكير بموضوعية وفى ما يحدث وتماسك قليلاً.

برج القوس اليوم على الصعيد الصحى
اليوم تعود إلى عاداتك الجيدة فى مجال الصحة واللياقة البدنية بعد فترة راحة طويلة خلال الفترة الماضية، وهذا يجعلك تشعر على نحو أفضل معنويًا وجسديًا.

برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :
لا تفقد الثقة فى نفسك اليوم مهما تعثرت فلكل جواد كبوة، يجب أيضًا أن تثق بحدسك والتحذيرات التى تنطلق من داخلك بشأن الأشخاص الذين تتعامل معهم.

يوم الحظ: الخميس
لون الحظ: أزرق فاتح
رقم الحظ: 6
التوافق اليومي لبرج القوس
أكثر الأبراج توافق اليوم: برج الجوزاء ، القوس
أقل الأبراج توافق اليوم: برج العذراء والحوت
التوافق العادل: السرطان ، العقرب ، الجدي

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