الجيش الروسي يبدأ الهجوم.. الناتو يعترف بصعوبة وضع أوكرانيا في الحرب

اعترف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، بأن الوضع في ساحة المعركة في أوكرانيا أصعب بكثير مما توقعه الناتو، معترفًا بأن روسيا بدأت عملية هجومية على محيط أفدييفكا.

وقال ستولتنبرج، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل: “علينا أن ندرك أن الوضع في ساحة المعركة صعب.. فروسيا لا تخطط للسلام، بل تخطط لمزيد من الحرب. ونرى أيضًا أن روسيا حاولت شن عملية هجومية حول، على سبيل المثال، أفدييفكا. ولكن حقيقة أن الوضع في ساحة المعركة صعب أكثر من المأمول، وهذه ليست حجة ضد الدعم، إنها حجة لصالح المزيد من الدعم لأوكرانيا. لأننا، مرة أخرى، لا يمكننا السماح للرئيس بوتين بالفوز”.

كما رأى أن أوكرانيا “حققت بالفعل انتصارات كبيرة” ضد روسيا.

وأضاف: “أنا واثق من أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم الدعم لأوكرانيا. والرسالة عندما أسافر في عواصم الناتو هي أن الحلفاء مستعدون لمواصلة دعمهم وزيادته. وخلال الأيام الأخيرة فقط، تلقينا إعلانات جديدة - على سبيل المثال، أصدرت ألمانيا إعلانًا مهمًا عن زيادة الدعم قبل أيام قليلة فقط”.