عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نفذتها مديرية العمل بسيناء.. سلسلة ندوات توعوية فى مجال السلامة والصحة المهنية

ندوات حول السلامه
ندوات حول السلامه والصحة المهنية بالمدارس

نظمت  مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء ، سلسلة ندوات توعوية فى مجال السلامة والصحة المهنية، لطلبة وطالبات المدارس، بناء على تعليمات وتوجيهات حسن شحاته وزير العمل - بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، وعقد مزيد من الندوات للتوعية بضرورة تأمين بيئة العمل وخلق بيئة عمل امنة في قطاع التعليم وذلك للحفاظ علي الطلاب والمنشآت التعليمية .
 

حيث تم تنفيذ ندوة بمشاركة 99 من طالب وطالبة وإداري من مدرسة اللواء هشام شاهين التجارية بنات.، استكمالًا لما بدأته  المديرية من سلسلة الندوات في قطاع التعليم .

وقد  تناولت مفهومم وأهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية، وكيفية تأمين بيئة العمل فى قطاع التعليم حيث الكثافة الطلابية للحفاظ على سلامة الطلاب والمترددين والعمال، وخطط الاخلاء في حالات الطوارئ بالمدارس.

ثقافة السلامه:

وأوضح محمد سالم عبد المالك مدير مديرية العمل بشمال سيناء، استمرار المديرية وأجهزتها التابعة فى التوعية والتثقيف حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الثروة البشرية وعلي المشروعات القائمة من أي مخاطر لزيادة الإنتاج والدخل القومي.
 

txt

محافظ شمال سيناء يستقبل السفير الفلسطيني بالقاهرة

سيناء العمل ندوات السلامة المهنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من النائب العام بحبس وضبط وإحضار لتجار السكر في السوق السوداء

جهزوا الشتوي .. الأرصاد تحدد موعد ذروة التقلبات الجوية

تقلبات جوية وأمطار غزيرة|مفاجأة بشأن طقس الأسبوع المقبل وهذا موقف تعطيل الدراسة

بطلان انتخابات الزمالك مقابل التنازل عن غرامة كهربا .. ما القصة ؟

انضمام أحمد فتوح لـ الأهلي | خالد الغندور يفجر مفاجأة

استقالة مفاجئة في الزمالك قبل مواجهة أبو سليم الليبي

عقوبة تمتد لأمم إفريقيا ..ننشر كواليس استبعاد عاشور والشحات وحامد من المنتخب

يا سلام | خالد الغندور يسخر من استبعاد ثلاثي المنتخب

ترشيحاتنا

حادثة مؤلمة.. عصابة من القرود تمزق طفلا حتى الموت بالهند

هذا ما يحدث لك عند قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

النيابة العامة تكشف عن الشركة المتهمة ببيع السكر في السوق السوداء

تقلبات جوية وأمطار غزيرة|مفاجأة بشأن طقس الأسبوع المقبل وهذا موقف تعطيل الدراسة

لقطات مرعبة من قصف إسرائيلي استهدف مخيم جنين بالضفة | شاهد

الجيش الإسرائيلي يطالب بإخلاء مستشفى ابن سينا في جنين بالضفة الغربية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خد بالك..طبيبة توضح ختم اللحوم المستوردة التي تباع بالمجازر

منتشر بالمدارس.. طبيب بالقصر العيني يكشف عن اعراض فيروس يصيب الاطفال

لسبب ولا أغرب.. أب يحبس طفلته في السيارة 5 ساعات

مثيرة للجدل دائما.. شاهد ملابس رانيا يوسف بالكواليس مع شريف منير

فيديو

تحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو مرعب لغرق قارب سياحي في جزر البهاما

هل يقترب من الأهلي .. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز «فيديوجراف»

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم مرض السكري بدون جراحات في وقت قياسي.. كيف فعل ذلك؟ «فيديوجراف»

كهربا مكمل | موعد دفع الغرامة وسبب تأخرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ