نفذتها مديرية العمل بسيناء.. سلسلة ندوات توعوية فى مجال السلامة والصحة المهنية

نظمت مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء ، سلسلة ندوات توعوية فى مجال السلامة والصحة المهنية، لطلبة وطالبات المدارس، بناء على تعليمات وتوجيهات حسن شحاته وزير العمل - بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، وعقد مزيد من الندوات للتوعية بضرورة تأمين بيئة العمل وخلق بيئة عمل امنة في قطاع التعليم وذلك للحفاظ علي الطلاب والمنشآت التعليمية .



حيث تم تنفيذ ندوة بمشاركة 99 من طالب وطالبة وإداري من مدرسة اللواء هشام شاهين التجارية بنات.، استكمالًا لما بدأته المديرية من سلسلة الندوات في قطاع التعليم .

وقد تناولت مفهومم وأهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية، وكيفية تأمين بيئة العمل فى قطاع التعليم حيث الكثافة الطلابية للحفاظ على سلامة الطلاب والمترددين والعمال، وخطط الاخلاء في حالات الطوارئ بالمدارس.

ثقافة السلامه:

وأوضح محمد سالم عبد المالك مدير مديرية العمل بشمال سيناء، استمرار المديرية وأجهزتها التابعة فى التوعية والتثقيف حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الثروة البشرية وعلي المشروعات القائمة من أي مخاطر لزيادة الإنتاج والدخل القومي.

