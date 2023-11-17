بـ 240 ألف جنيه.. اركب سيارة أوتوماتيك موديل 2015

تعتبر السيارة سينوفا A1، واحدة من الطرازات التي قدمتها العلامة التجارية الصينية في السوق المصري، عن فئة السيدان وبتصميم خارجي عصري، بالاضافة إلى باقة من التجهيزات، ولعل من ابرز ما يميز هذه السيارة هي تمتعها بناقل سرعات أوتوماتيكي.

سينوفا A1 موديل 2015

وظهرت السيارة سينوفا A1 للبيع عبر الانترنت، بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 210 الف كيلومتر، مع تمتعها بحالة الفبريكا من الداخل، بينما جاء الهيكل الخارجي بتحديثات في الطلاء شملت جميع الأجزاء عدا السقف والكبوت.

سينوفا A1 موديل 2015

تأتي السيارة سينوفا A1 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، تحت موديلات 2015، مع باقة من التجهيزات، و 4 اطارات جديدة، وتضم السيارة مرايات جانبية كهربائية، مكيف هواء، ريموت كنترول، سنتر لوك، زجاج أمامي وخلفي كهربائي التحكم، فرش جلد.

سينوفا A1 موديل 2015

وتحتوي السيارة سينوفا A1 على نظام صوتي ترفيهي، وعدد 2 من الوسائد الهوائية للحماية بالناحية الأمامية، بالاضافة إلى فرامل ABS مانعة للانغلاق، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، إلى جانب محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج 113 حصان، و143 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

سعر السيارة سينوفا A1 موديل 2015

تباع السيارة سينوفا A1 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع عبر الانترنت، وبسعر يبلغ 240 ألف جنيه قابل للتفاوض بعد المعاينة، وننصح دومًا راغبي شراء السيارات المستعملة، باجراء خطوات الفحص الجيد للاطمئنان على الحالة العامة للسيارة، والتأكد من سلامتها سواء داخليًا أو خارجيًا أو فنيًا.