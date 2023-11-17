بعد نجاحه في صوت وصورة.. صدقي صخر يكشف مواصفات فتاة أحلامه

حل الفنان صدقي صخر ضيفا على برنامج أسرار النجوم مع إنجي على عبر محطة راديو نجوم إف إم، مساء الخميس للحديث عن نجاحه في عدد من الأعمال مؤخرا، أبرزها مسلسل صوت وصورة.

وقال صدقي صخر عن شخصية المحامي «لطفي عبود» في المسلسل: «اتخضيت لما قرأت السيناريو لأنه أكبر دور عرض عليّ الفترة الماضية خصوصا أن العمل 30 حلقة، فلم أصدق خصوصا إن الشخصية غنية ومعقدة جدا ومليانة تفاصيل ورئيسية في الأحداث وهي المحرك للقضية، اترعبت من الدور، وقضية المسلسل جذابة وحقيقية جدا، وأنا بحب أشارك في أعمال المحتوى الخاص بها جاد وحقيقي وأحب أتفرج عليها كمشاهد أيضا وتحترم عقلية المشاهد».

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وتحدث صدقي صخر عن مواصفات فتاة أحلامه قائلا:" في حاجات بسيطة وأساسية لو موجودة هبقى تمام.. أولا الحنية أو الطيبة.. قلبها أبيض وطيبة في تعاملها مع الناس.. والحاجات دي بتبان.. محدش بيعرف يمثل إنه طيب.. ودي هتفضل دايما أول صفة تلفت نظري.. يليها إنها متكونش ذاتية مش محور الكون وتتكلم عن نفسها كتير".

واستطرد:" وتكون شخص ذكي.. ودي صفة مبقتش موجودة.. ويليها صفة النضج وتكون البنت مدركة وفاهمة مشاكلها وتتصالح مع حياتها"، مشيرا إلى أنه لا يؤجل هذه الخطوة بسبب العمل، كاشفا:" الأنثى بالنسبة لي في السينما هي سعاد حسني .. بحبها جدا".

وعبر عن عدم اعتراضه على الارتباط بممثلة، موضحا:" يارب تكون مش ذاتية.. لإن المهنة دي بتعمل عقد كتير .. وأنا بقعد أقول يارب متأثرش بكده".