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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صدقي صخر يروج لـ صوت وصورة بهذه الطريقة

صدى البلد

روج صدقي صخر لمسلسل صوت وصورة ونشر عدة صور عبر حسابه من المسلسل.

وكتب "صخر" :" كلنا مشتبه فيه لا أستثني أحدا".

 

شهدت الحلقة رقم ١٧ من مسلسل صوت وصورة على اتفاق نجلاء بدر مع ابنيها على تشويه سمعة رضوى "حنان مطاوع " عبر السوشيال ميديا.

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جاء ذلك بعد تسريب فيديوهات مراد مكرم مع نساء أقام معهن علاقات، واتهمت نجلاء بدر حنان مطاوع ومحاميها بتسريب هذه الفيديوهات لتحسين موقفها في القضية.
حاول صدقي صخر محامي حنان مطاوع إقناع نجلاء بدر بالتعاون معهما لمعرفة المسئول عن هذه التسريبات لكنها رفضت عرضه وطردته من منزلها.

 

يتكون مسلسل صوت وصورة من ٣٠ حلقة، وهو من بطولة  حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبه، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب «توبة» ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى ويتم عرضه علي قناة dmc  ومنصة watch it.٠

15 مليون التسريبات القضية تامر مرتضى تسريب فيديو

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