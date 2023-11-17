حدث ليلا|تاج الدين يكشف تفاصيل علاج الفلسطينيين المصابين بالأورام.. مفاجأة بشأن طقس الأسبوع المقبل.. نبيلة مكرم تكشف تفاصيل استقالتها

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عوض تاج الدين يكشف تفاصيل علاج الفلسطينيين المصابين بالأورام
كشف الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، عن تفاصيل استقبال بعص الفلسطينيين المصابين بالأورام قائلا إن الأطفال المصابة بالأورام التي تم استقبالهم يحصلون على علاجهم بشكل طبيعي، ويوجد متابعة دورية من استشاريين في مجالات التخصص ويحددون مراحل المرض ونوعية العلاج.
تقلبات جوية وأمطار غزيرة|مفاجأة بشأن طقس الأسبوع المقبل وهذا موقف تعطيل الدراسة
يبحث الملايين عن طقس الغد والأيام المقبلة من الأرصاد وتفاصيل درجات الحرارة على البلاد وكذلك خريطة سقوط الأمطار يوميا، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة الملحوظ والدخول نحو طقس شتوى.
نبيلة مكرم تكشف تفاصيل تقديم استقالتها من الوزارة بعد أزمة نجلها الأخيرة
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، إنها مازالت تمر بأزمة وابتلاء نجلها رامي بسبب قضيته الشهيرة، معبرة: لن أنسى موقف الدولة المصرية في التعامل معي في هذه الأزمة .
حملة السيسي تلتقي المصريين في أوروبا وكندا عبر الفيديو كونفرانس
التقت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم، عددًا من جاليات المصريين في أوروبا وكندا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس
«المحامين» تبحث تحريك دعوى قضائية دولية ضد جرائم الكيان الصهيونى بحق الفلسطينيين
عقدت لجنة الفكر القانوني بالنقابة العامة للمحامين، ندوة حول آليات تحريك دعوة قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الكيان الصهيونى في حق الشعب الفلسطيني، وذلك في النادي النهري للمحامين بالمعادي، تحت رعاية عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب. حضر الندوة محمد راضي مسعود
النيابة العامة تكشف عن الشركة المتهمة ببيع السكر في السوق السوداء
كشفت النيابة العامة في بيان لها تفاصل حبس ثلاثة متهمين وضبط وإحضار آخرين لبيعهم أطنانًا من سلعة السكر التمويني في السوق السوداء حيث كشفت النيابة العامة انها تلقت محضر الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، المؤرخ في ١٤- ١١- ٢٠٢٣، من اضطلاع إحدى شركات المواد الغذائية -المصرح لها عبر البورصة
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل وأخرى ملاكي بالمنيا
أصيب 6 أشخاص بالمنيا إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارتين إحداهما نقل والأخرى ملاكي بالطريق الدائري
تأجيل حسم مصير مرتضي منصور في قضايا السب والقذف..تفاصيل
تأجيل حسم مصير مرتضي منصور في قضايا السب والقذف..تفاصيل تأجيل حسم مصير مرتضي منصور في قضايا السب والقذف..تفاصيل17/11/2023 01:00 صقررت المحكمة الاقتصادية في القاهرة تأجيل محاكمة مرتضى منصور في الجنحة المباشرة التي أقامتها عضوة بنادي الزمالك والتي حملت رقم 1499 لسنة 2023، بالسب والقذف لجلسة 28 ديسمبر لحين الفصل في الدعاوى المقامة أمام محكمة النقض مصير مرتضي منصور أرجأت محكمة القاهرة الاقتصادية محاكمة مرتضى منصور في الدعوى المقامة.
نجم الأهلي السابق يكشف المستور وراء استبعاد ثلاثي منتخب مصر
كشف محمد بركات نجم الأهلي السابق، سبب استبعاد الثلاثي حسين الشحات وطارق حامد وإمام عاشور لاعبي المنتخب الوطني من رحلة ليبيريا لمواجهة سيراليون، في تصفيات كأس العالم 2026.
محمد صلاح: غياب الجماهير عن مباريات المنتخب “محزن”
أبدى محمد صلاح ، المدير الفني الأسبق للزمالك ، شعوره بالحزن بسبب غياب الجماهير عن مباريات المنتخب الوطني. وأشار صلاح عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن أسعار تذاكر مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم كانت جيدة خاصة أن أسعار التذاكر وصلت إلى 30 جنيه وهو سعر مناسب.
أحدث إنجاز.. صحيفة إنجليزية تتغنى برقم محمد صلاح القياسي مع المنتخب|ماذا قالت؟
نقلت صحيفة ليفربول إيكو النجاز الذى حققه الدولى محمد صلاح مهاجم ليفربول وتحقيق رقما قياسيا آخر إلى سيرته الذاتيةبعد فوز المنتخب المصري على منتخب جيبوتي بسداسية نظيفة.
استقالة مفاجئة في الزمالك قبل مواجهة أبو سليم الليبي
قدم إسماعيل يوسف، نجم نادي الزمالك السابق، استقالته من قيادة قطاع الناشئين لكرة القدم بالقلعة البيضاء. وكتب إسماعيل يوسف عبر حسابه موقع التواصل الاجتماعي اكس: اليوم قدمت اعتذاري للكابتن حسين لبيب عن عدم استكمال مهمتي كرئيس قطاع الناشئين متمنيًا التوفيق لنادينا العظيم فيما هو قادم .
تعليق مثير من أحمد سليمان على استبعاد ثلاثي المنتخب
قرر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، استبعاد طارق حامد وإمام عاشور وحسين الشحات، وذلك لعدم استكمال الحصة التدريبية التي أعقبت مباراة جيبوتي مع عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة، ليغادر الثلاثي معسكر الفريق.
اتحاد الكرة: فيتوريا صاحب قرار استبعاد الشحات وعاشور وحامد
أكد خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن منتخب مصر حقق نتيجة جيدة للغاية بعد الفوز بسداسية نظيفة على جيبوتي في تصفيات كأس العالم، مشيرًا إلى أن هناك روح وجدية وانسجام بين اللاعبين، وروي فيتوريا المدير الفني يدير الفريق بشكل جيد.
7 أفلام مصرية تشارك في المهرجان الدولي عين أسردون للسينما والتشكيل بالمغرب
أعلنت الإدارة المنظمة للمهرجان الدولي عين أسردون للسينما والتشكيل، اختيار 7 أفلام مصرية ضمن القائمة النهائية للمشاركة في دورته الثالثة المقرر انطلاقها تحت شعار "تلوينات الصمت" في مدينة بني ملال بالمغرب خلال الفترة من 28 وحتى 30 نوفمبر الجاري.
الخيانة ملهاش مبرر|أحمد العوضي: ياسمين عبد العزيز تحقق إيرادات أكثر مني.. ويفجر مفاجأة عن رفضه مسلسل بسببها
حل الفنان أحمد العوضي، ضيفا على الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج حبر سري ، المُذاع عبر فضائية القاهرة والناس .
شاهد .. لحظة اقتحام قوات الاحتلال لمستشفى ابن سينا في جنين
أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم مستشفى ابن سينا في مدينة جنين فجر اليوم الجمعة، وسط تقارير عن مقتل فلسطينييْن وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي بمسيرة في مخيم جنين.
نتنياهو: محاولاتنا لا تنجح في تقليل الخسائر بصفوف المدنيين بغزة
زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس، إن إسرائيل تبذل كل ما في وسعها لإبعاد المدنيين عن الضرر خلال قتالها مع حركة حماس في غزة بما في ذلك عن طريق إلقاء منشورات تحثهم على الفرار، لكن محاولاتها لتقليل الخسائر البشرية إلى الحد الأدنى لا تنجح .
إصابتان خطيرتان خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة ومُخيم جنين بشمال الضفة الغربية
أصيب شابان فلسطينيان بجروح خطيرة، إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين ومخيمها، شمال الضفة الغربية، وإغلاق مداخلها كافة، وعزلها عن بلدات وقرى المحافظة. وأفادت مصادر أمنية وشهود عيان بجنين بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها وحدات خاصة وجرافات عسكرية
لقطات مرعبة من قصف إسرائيلي استهدف مخيم جنين بالضفة | شاهد
أفادت وسائل إعلام محلية في فلسطين في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف مخيم جنين بالضفة الغربية ما أسفر عن استشهاد شخصين وإصابة 3 آخرين.
بلينكن يبحث مع جانتس جهود تسريع دخول المساعدات لغزة
قالت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث مع بيني جانتس، الوزير بحكومة الحرب الإسرائيلية، وناقشا جهود تعزيز وتسريع دخول المساعدات الإنسانية الضرورية إلى غزة.
بشرط .. نتنياهو يلوح بإمكانية إعلان هدنة مؤقتة في غزة
لوح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، بإمكانية إعلان هدنة مؤقتة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك شريطة أن تفرج حركة حماس الفلسطينية عن الأسرى.
سوريا تكشف تفاصيل القصف الأخير على العاصمة دمشق
قالت وكالة أنباء سوريا سانا ، اليوم الجمعة، إن القصف الذي استهدف العاصمة دمشق منذ قليل، جاء من طيران إسرائيلي انطلق من هضبة الجولان المحتلة.
فرنسا تندد باستهداف المستشفى الأردني في غزة
نددت فرنسا بشدة بالضربة التي استهدفت المستشفى الميداني الأردني في غزة، ما أدى إلى إصابة سبعة من كوادره، مشيرة إلى أن القانون الدولي الإنساني ينطبق على الجميع ، وفق ما أوردت وكالة فرانس برس .