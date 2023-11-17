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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تقلبات جوية وأمطار غزيرة|مفاجأة بشأن طقس الأسبوع المقبل وهذا موقف تعطيل الدراسة

الأرصاد
الأرصاد

يبحث الملايين عن طقس الغد والأيام المقبلة من الأرصاد وتفاصيل درجات الحرارة على البلاد وكذلك خريطة سقوط الأمطار يوميا، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة الملحوظ والدخول نحو طقس شتوى.

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حالة الطقس اليوم على القاهرة 

وكشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس اليوم معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد وحارعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد 

أما عن حالة الطقس ليلا فكشفتها هيئة الأرصاد الجوية حيث يكون لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ظاهرة جوية 

وعن الظواهر الجوية، فأعلنت الهيئة عن تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأرصاد 

كما كشفت عن فرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبحسب بيان رسمي للارصاد، فبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

تقلبات جوية وأمطار غزيرة 

وتشهد البلاد موجة جديدة من التقلبات الجوية اعتبارًا من الأحد المقبل، والتي تشمل انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة لتسجل القاهرة 24 درجة العظمى.

وتشهد البلاد أمطار امطار قد تكون غزيرة على مناطق وتكون رعدية أحيانا يوم الأحد المقبل على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة وشمال سيناء.

أمطار غزيرة 

إمكانية تعطيل الدراسة

في المقابل علق محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على إمكانية تعطيل الدراسة في بعض المحافظات بسبب سقوط الأمطار.

وحول إمكانية تعطيل المدارس بسبب حالة الطقس، أكد أن هذه القرار يتوقف على قدرة المحافظة على التعامل مع الأمطار وبالتالي الأمر متروك للمحافظين.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 27 19

6 أكتوبر 28 18

بنهــــا 27 19

دمنهور 26 18

وادى النطرون 27 18

كفر الشيخ 26 19

المنصورة 26 19

الزقازيق 27 19

شبين الكوم 27 19

طنطا 26 19

دمياط 26 19

بورسعيد 26 18

الإسماعيلية 28 17

السويس 27 18

العريش 26 17

رفح 25 18

رأس سدر 28 20

نخل 26 14

كاترين 24 13

الطور 29 21

طابا 29 20

شرم الشيخ 30 21

الاسكندرية 26 18

العلمين الجديدة 26 18

مطروح 25 17

السلوم 26 15

سيوة 25 13

رأس غارب 30 21

الغردقة 30 20

سفاجا 31 22

مرسى علم 31 22

شلاتين 30 25

حلايب 26 23

أبورماد 28 22

رأس حدربة 26 22

الفيوم 27 17

بنى سويف 28 16

المنيا 28 15

أسيوط 28 15

سوهاج 29 17

قنا 29 18

الأقصر 29 18

أسوان 30 19

الوادى الجديد 31 18

أبوسمبل 31 19

طقس درجات الحرارة سقوط الأمطار الأرصاد حالة الطقس اليوم

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