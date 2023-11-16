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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

صدى البلد

كشفت هيئة الأرصاد تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة وخريطة الأمطار خلال الساعات المقبلة، إضافة إلى حالة حركة الملاحة، اليوم الخميس الموافق 16 نوفمبر. 

حذر خبراء هيئة الأرصاد من تكون الشبورة المائية صباحا وقد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وهناك أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

توقعت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للحرارة على شمال الصعيد حارعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

الظواهر الجوية

توقع خبراء هيئة الأرصاد هطول أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة .

وتشير آخر إصدار لـ صور الأقمار الصناعية التابعة لهيئة الأرصاد إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على فترات متقطعة، ومن المتوقع تقدم السحب إلى مناطق من مدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية مع تقدم الوقت.

 


 

ظاهرة جوية خطيرة

تعتبر الشبورة المائية، تكون كثيفة أحيانا وتصل إلى حد الضباب، خلال ساعات الصباح الباكر على طرق القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وخاصة الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية هي الظاهرة المؤثرة؛ لذا يجب الحذر أثناء القيادة، وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن الشبورة المائية ظاهرة جوية خطيرة، وشددت على قائدي المركبات توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة.

 

هيئة الأرصاد تقدم نصائح للمواطنين أثناء تكون الشبورة

  • القيادة بهدوء تام
  • لا تقود السيارة في حال انعدام الرؤية
  • إضاءة كشافات الشبورة المائية
  • زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين
  • استعمال مساحات الزجاج باستمرار
  • فتح زجاج السيارة قليلاً لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة

 

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وعن حالة البحرالمتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية غربية الى شمالية غربية ، أما حالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.
 

 

وفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 27 19
العاصمة الادارية 27 18
6 اكتوبر 28 18
بنهــــا 27 19
دمنهور 26 18
وادى النطرون 27 18
كفر الشيخ 26 19
المنصورة 26 19
الزقازيق 27 19
شبين الكوم 27 19
طنطا 26 19
دمياط 26 19 
بورسعيد 26 18
الإسماعيلية 28 17
السويس 27 18
العريش 26 17
رفح 25 18
رأس سدر 28 20
نخل 26 14
كاترين 24 13
الطور 29 21
طابا 29 20
شرم الشيخ 30 21
الاسكندرية 26 18
العلمين الجديدة 26 18
مطروح 25 17
السلوم 26 15
سيوة 25 13
رأس غارب 30 21
الغردقة 30 20
سفاجا 31 22
مرسى علم 31 22
شلاتين 30 25
حلايب 26 23
أبو رماد 28 22 
رأس حدربة 26 22
الفيوم 27 17
بني سويف 28 16
المنيا 28 15
أسيوط 28 15
سوهاج 29 17
قنا 29 18
الأقصر 29 18
أسوان 30 19
الوادى الجديد 31 18
أبوسمبل 31 19
 

الأرصاد الشبورة المائية ظاهرة جوية خطيرة درجات الحرارة طقس

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