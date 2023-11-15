الأرصاد: أمطار على شمال البلاد وانخفاض جديد في درجات الحرارة| شاهد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك استمرار فى انخفاض درجات الحرارة، ولكن كميات الأمطار اليوم تكون أقل من أمس، وتنحصر فى بعض الأماكن الموجودة فى شمال البلاد، أى بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومحافظات شمال الوجه البحري، وتكون من خفيفة إلى متوسطة.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه يوجد إنخفاض فى درجات الحرارة خلال فترة الليل، وهذا من المتوقع خلال الأيام القادمة، موضحة أن هناك استمرار إنخفاض درجات الحرارة خلال فترات النهار والليل، وتعتبر درجات الحرارة خلال فترات النهار حول المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام، وتتراوح العظمي على القاهرة الكبري ما بين ال27 وال28 درجة مئوية.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس خلال فترة النهار تحديدا فترة الظهيرة معتدل تماما فى معظم المناطق الموجودة فى السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبري، ومائل للحرارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، لافتة إلى أنه مع غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل سيكون هناك مزيد من إنخفاضات درجات الحرارة والأجواء مائلة للبرودة فى معظم محافظات الجمهورية.