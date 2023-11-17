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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا تندد باستهداف المستشفى الأردني في غزة

صدى البلد

نددت فرنسا "بشدة" بالضربة التي استهدفت المستشفى الميداني الأردني في غزة، ما أدى إلى إصابة سبعة من كوادره، مشيرة إلى أن القانون الدولي الإنساني ينطبق "على الجميع"، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".

وشددت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر في بيان، على أن القانون الدولي الإنساني "ينص خصوصاً على حماية المؤسسات الاستشفائية، ويفرض على الدوام وفي كل مكان مبادئ واضحة للتمييز والتناسب والاحتراز".

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وأدى القصف المستشفى الميداني الأردني في مدينة غزة، الأربعاء، إلى إصابة سبعة من كوادر المستشفى، وقال الجيش الأردني إنهم "أصيبوا خلال قصف إسرائيلي".

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