إصابتان خطيرتان خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة ومُخيم جنين بشمال الضفة الغربية

أصيب شابان فلسطينيان بجروح خطيرة، إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين ومخيمها، شمال الضفة الغربية، وإغلاق مداخلها كافة، وعزلها عن بلدات وقرى المحافظة.



وأفادت مصادر أمنية وشهود عيان بجنين بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها وحدات خاصة وجرافات عسكرية، اقتحمت المدينة من عدة محاور، ما أدى لاندلاع مواجهات مع سكانها، وأضافت أن قوات الاحتلال انتشرت في عدد من أحياء المدينة ومحيط مخيمها، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل والبنايات.



وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارا على المدينة، واقتحمتها بما يزيد عن 80 آلية وجرافة عسكرية، وأطلقت الرصاص بكثافة وبشكل عشوائي. وأصيب شابان بجروح خطيرة نقلا على إثرها إلى أحد مستشفيات المدينة لتلقي العلاج، وسط تواصل المواجهات العنيفة في مدينة جنين ومخيمها.



وداهمت قوات الاحتلال أحياء جبل أبو ظهير والجابريات وخلة الصوحة وطلعة الغبّز وأطراف مخيم جنين، ومحيط مقر المقاطعة ودوار السينما ودوار الداخلية ومركز المدينة والشارع العسكري وشارع حيفا، وسط تحليق لطائرات الاحتلال المسيّرة في سماء المدينة. وانقطع التيار الكهربائي عن عدة أحياء في مدينة جنين وأطراف المخيم.



وشرعت جرافات الاحتلال في تدمير البنية التحتية في المدينة وأطراف المخيم، وتجريف الشوارع، وألحقت أضرارا بعدد من سيارات المواطنين. وأعادت الجرافات تجريف شارع طلعة الغبّز في الجهة الشرقية لمخيم جنين.



وشوّشت قوات الاحتلال على الاتصالات في المدينة ومخيمها. واندلعت مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في محيط دوار السينما، أطلقت خلالها وابلا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع. واقتحمت قوات الاحتلال محيط مستشفى جنين الحكومي، وتمركزت في المكان، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع في المنطقة، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام.



وفي وقت لاحق دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة من شارع الناصرة باتجاه مدينة ومخيم جنين، فيما دارت اشتباكات عنيفة في حارة الحواشين بالمخيم وعلى دوار السينما في المدينة.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرى جلبون وبيت قاد وفقوعة ودير أبو ضعيف شمال شرق جنين، كما اقتحمت بلدة يعبد جنوب غرب جنين، ونشرت فرقة مشاة بين كروم الزيتون، ونصبت حواجز عسكرية على مدخلها، ومدخلي قريتي زبدة وكفيرت. وداهمت قوات الاحتلال حي البعاجوة في بلدة يعبد، وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة.