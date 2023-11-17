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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دمار مباشر.. استشهاد 9 من النازحين برصاص الاحتلال بعد قصف مخيم النصيرات

صدى البلد

أفاد التلفزيون الفلسطيني ، اليوم الجمعة، استشهاد 9 فلسطينين من النازحين برصاص الاحتلال بعد قصف مخيم النصيرات.

ونزح المئات من مخيم نصيرات بعد آثار الدمار الكبير جراء غارات الاحتلال المستمرة التي تستهدف المنازل والمنشآت المدنية.

وفي هذا السياق، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي عبير عطيفة، اليوم ، قولها بأن غزة تتلقى 10% من الإمدادات الغذائية التي تحتاج لها يومياً.

 

وأوضحت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي أن تزايد الجفاف وسوء التغذية في قطاع غزة ومخاطر مجاعة محتملة.


وأضافت  المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، أن استخدام الوقود والغذاء والماء والمساعدات الإنسانية كسلاح حرب في غزة.

قال مدير الاتصالات في وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ، اليوم الجمعة، إنه على الرغم من الحاجة الماسة للمساعدات الإنسانية في غزة، لن يكون هناك أي تسليم عبر معبر رفح الحدودي من مصر اليوم.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، تعطلت أنظمة الاتصالات في قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي مع عدم وجود وقود لتشغيل شبكات الإنترنت والهاتف، ومعظم الناس في قطاع غزة ليس لديهم بالفعل ما يكفي من الغذاء أو المياه النظيفة، ما دفع وكالات الإغاثة إلى وقف تسليم الإمدادات الإنسانية عبر الحدود المصرية.

وحذرت منظمة الأونروا من أن المواطنون في غزة قد يواجهون المجاعة قريبًا.

وقالت شركة الاتصالات الفلسطينية الرئيسية إن النقص الحاد في الوقود في قطاع غزة أدى إلى إغلاق جميع شبكات الإنترنت والهاتف يوم الخميس، مما أدى إلى عزل المنطقة المحاصرة عن العالم الخارجي.

وقالت جولييت توما، المتحدثة باسم الأونروا، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين: "لقد شهدنا استخدام الوقود والغذاء والمياه والمساعدات الإنسانية كسلاح في الحرب".

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