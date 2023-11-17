شاهد.. طلبة إحدى الجامعات يزورون الإدارة العامة للحماية المدنية

استقبلت الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع المرور والحماية المدنية زيارة لعدد من طلبة إحدى الجامعات، للتعرف على الدور الذى يقوم به رجال الحماية المدنية فى حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم ، وتعريفهم بمبادئ مواجهة الحريق والحفاظ على أنفسهم من أخطارها.

ومن جانبهم توجه القائمون على تلك الزيارة بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع للتعرف عن قرب على دور رجل الشرطة.

وذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى التواصل مع كافة فئات المجتمع ، لاسيما فى مجال الإهتمام بتنمية الثقافة الشرطية لدى طلبة المدارس والجامعات لما لها من دور إيجابى فى تنمية الوعى الأمنى للنشء والشباب بمراحلهم المختلفة.





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