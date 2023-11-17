الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بـ 5 ملايين جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظتي "القاهرة، الجيزة") لقيامهما بمحاولة غسل أموال تحصلا عليها من خلال استغلال طبيعة عملهما الوظيفية والاستيلاء على مبالغ مالية من إحدى الشركات الحكومية ، الأمر الذى مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - وشراء سيارات).

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ ( 5 مليون جنيه ).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.