عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بسبب ضغوط غير معلومة.. استقالة أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك من منصبه

استقالة أيمن حسام
استقالة أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك من منصبه

تقدم المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك باستقالته إلى مجلس الوزراء أمس الأول وقبلها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على أن يتولى اللواء مهندس شريف حسن محمد أحمد الرشيدي. عضو من ذوى الخبرة (نائب رئيس مجلس الإدارة) قائمة بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك.

وأكدت مصادر مطلعة أن المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك سابقا، أعلن خلال اجتماع مع مسئولي الجهاز عبر تطبيق zoom الإلكتروني أنه غير قادر على الاستمرار في منصبه وأنه سيتقدم باستقالته تحت ضغوط غير معلومة لأحد.

وتقدم المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك سابقا باستقالته إلى مجلس الوزراء ورفض التحدث إلى أي شخص حتى تم قبول الاستقالة ثم أعلن استقالته للعاملين بالجهاز دون الإعلان عن الأسباب.

أزمة في توافر السكر 

وتشهد الأسواق حالة من الاضطراب آخرها أزمة في توافر السكر بسبب أعمال احتكار بعض المتلاعبين في حين تنتج مصر نحو 90% من استهلاكها المحلي وهو ما يمثل اكتفاء ذاتي، إلا أن تقاعس الجهات الرقابية أمام الممارسات الضارة بالسوق ساهم في تفاقم الأزمة وفقا لتصريحات شعبة السكر باتحاد الصناعات.

حماية المستهلك استقالة أيمن حسام مجلس الوزراء المستهلك الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من إمام عاشور عقب استبعاده من منتخب مصر

بين نام يوم الفرح و"بنت بيئة"| لهذه الأسباب انتهت حكاية أحمد فهمي وهنا الزاهد سريعاً.. كواليس

استقالة مفاجئة في الزمالك قبل مواجهة أبو سليم الليبي

انضمام أحمد فتوح لـ الأهلي | خالد الغندور يفجر مفاجأة

بعد وصوله 50 جنيها| الحكومة تغرق السوق بآلاف الأطنان من السكر.. والكيلو بـ 27

نجم الأهلي السابق يكشف المستور وراء استبعاد ثلاثي منتخب مصر

مفاجأة فى أسعار الذهب الآن

سقوط أمطار خلال ساعات .. بيان مهم لهيئة الأرصاد

ترشيحاتنا

الإفتاء: لا يجوز إطلاق اسم المسجد الأقصى على أي مسجد غيره

جولد بيليون: أسعار الذهب في مصر تواصل الصعود

رد غير متوقع من أحمد سليمان علي انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي

الكيلو بـ 27 جنيه بس.. إزاي تشتري السكر بأرخص سعر؟.. اعرف الأماكن

بحضور مدبولي وشكري.. الهند تستضيف قمة صوت الجنوب العالمي

بسبب ضغوط غير معلومة.. استقالة أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك من منصبه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للولادت المبكرة.. مضاعفات خطيرة على الأم والجنين

شتمت المتابعين|هل أصبح تيك توك منصة لسب الجمهور؟.. مها أحمد بمرمى النيران

ناقد موضة يصف إطلالة أصالة بالكارثية| شاهد

البيض أم المكسرات.. ما الأفضل لتناول وجبة الإفطار| مفاجأة غير متوقعة

فيديو

بعد براءته.. طليق الفنانة بوسي يؤكد انفصالهما ويكشف الأسباب

اختياراته أجمل من بعض.. 3 زيجات في حياة أحمد فهمي أطولهم هنا الزاهد

تحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو مرعب لغرق قارب سياحي في جزر البهاما

هل يقترب من الأهلي .. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ