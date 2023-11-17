الاحتلال يسرق الجثث.. أخر التطورات في مستشفى الشفاء

كشف رئيس قسم الحروق بمستشفى الشفاء في غزة، أحمد مخللاتي، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الاحتلال سرقت عددا من الجثث من داخل المجمع الطبي.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، قال مخللاتي إن الماء والكهرباء انعدموا عن المباني الرئيسية للمجمع وأن الطعام الذي وصل لا يكفي لنحو 40 % من الموجودين داخل المستشفى.

وأكد أن الوضع العام غير آمن ولا يمكن إجراء عمليات لعدم توفر الكهرباء، مشيرا إلى أن الأطفال يعانون التهابات معوية شديدة لعدم توفر مياه نظيفة.

وتابع قائلا إن المستشفى خال تقريبا من المرضى والإنترنت لا يزال مقطوعا.

وأضاف أن الاحتلال اقتحم مبنيين داخل المجمع والدبابات لا تزال موجودة، لافتا إلى أن القناصة ينتشرون في كل أنحاء المنطقة المحيطة بالمستشفى.

وفي وقت سابق من اليوم، أعربت منظمة الصحة العالمية، مجددا عن قلقها البالغ بشأن انتشار الأمراض في غزة حيث تسببت أسابيع من القصف الإسرائيلي في احتشاد السكان في الملاجئ مع شح الغذاء والمياه النظيفة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة: "نحن قلقون للغاية بشأن انتشار الأمراض مع اقتراب فصل الشتاء".

وأضاف أنه تم تسجيل أكثر من 70،000 حالة من التهابات الجهاز التنفسي الحادة وأكثر من 44000 حالة من الإسهال في الجيب المكتظ بالسكان، وهي أرقام أعلى بكثير مما كان متوقعا.